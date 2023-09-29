打風｜天文台指有低壓區漸發展成熱帶氣旋　歐洲預報下周末近香港

香港天文台最新預測指，位於西北太平洋的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在下周初至中期移向呂宋至台灣一帶，但其後路徑及強度存在變數。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）均預計，強烈熱帶風暴會於下周中影響台灣，但前者預計下周六（10月7日）會靠近香港，登陸廣東省珠海。



▼9月28日 中秋節大坑舞火龍再起舞▼



+ 37

天文台指，高空反氣旋正為中國東南部帶來大致晴朗及酷熱的天氣，同時驟雨正影響廣東沿岸。天文台預測本港地區下午及今晚天氣大致天晴，但局部地區有驟雨，下午酷熱，今晚部分時間多雲，吹和緩東至東北風。展望周末及下周初大致天晴及酷熱，亦有一兩陣驟雨，早晚部分時間多雲。

中秋國慶假期酷熱有驟雨：

9月30日（星期六）追月夜：28 | 34 °C；大致天晴，但局部地區有驟雨，早晚部分時間多雲，日間酷熱。

10月1日（星期日）國慶日：28 | 34 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，早晚大致多雲，日間酷熱。

10月2日（星期一）國慶日翌日：28 | 32 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

高空反氣旋會在未來數日為華南帶來大致晴朗的天氣，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。受東北季候風影響，下周初廣東沿岸風勢較大。而另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南。

此外，位於西北太平洋的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，並在下周初至中期移向呂宋至台灣一帶，但其後路徑及強度存在變數。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）顯示，該低壓區之後會增強為強烈熱帶風暴，並於下周四（5日）於台灣南部海域掠過，未來數天西移靠近香港，預計下周六（7日）晚上最接近香港。至於美國全球預報系統（GFS）亦有類似預測，不同之處在於預計強烈熱帶風暴會於周三（4日）影響台灣之後，向西南方向移動，距離香港方向較遠。

▼9月29日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



+ 3

▼9月29日 美國全球預報系統（GFS）預測▼



+ 1

分區天氣預報則指，全港各區周三（4日）下午氣溫升至30度以上，上水達37度高溫，流浮山、打鼓嶺、香港天文台亦達35度，屯門、赤鱲角，黃竹坑、大埔、將軍澳、沙田等氣溫亦高達34度。九天天氣預報顯示，下周六（7日）及下周日（8日）大致多雲，有幾陣驟雨，吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，亦即等同三號風球的程度。

九天天氣預報。（天文台截圖）