中秋節料雲隙間觀滿月　天文台料國慶過後有低壓系統發展或打風

撰文：倪清江
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今晚（28日）農曆八月十四迎月夜，天文台預測今晚大致多雲；預料明日（29日）中秋節本港大致多雲，日間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，晚上有機會在雲隙間看見月亮。至於國慶日（10月1日），部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高攝氏33度。

天文台表示，西北太平洋上的海水仍然溫暖，部分電腦天氣模式預測下周在西北太平洋上有低壓系統發展，會密切留意其動向。

▼9月22日　市民到東岸公園「賞月」▼

秋節前後月出、月上中天、月落及滿月的時間。（天文台圖片)

中秋至國慶假期大致時晴時雨，較為炎熱：

9月28日（星期四）迎月夜：27 | 34 °C；部分時間有陽光，下午酷熱，局部地區有驟雨，今晚大致多雲。

9月29日（星期五）中秋節：28 | 32 °C；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

9月30日（星期六）追月夜：28 | 34 °C；部分時間有陽光，局部地區有驟雨及雷暴。日間酷熱。

10月1日（星期日）國慶日：28 | 33 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

10月2日（星期一）國慶日補假：28 | 32 °C；部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

▼9月26日　將軍澳慶國慶國旗旗海▼

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天文台昨日（27日）發表《2023年中秋國慶假期天氣》，從衛星雲圖看到，雲團主要影響海南島一帶，而廣東沿岸天色大致良好。但根據最新天氣預測，現時位於南海東北部與高空擾動相關的對流雲團會逐漸西移，並會在未來一兩日為南海北部至廣東沿岸帶來驟雨。

天文台指從昨日（27日）衛星雲圖看到，雲團主要影響海南島一帶，而廣東沿岸天色大致良好。（天文台圖片）

預料明日中秋節本港大致多雲，日間短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，晚上有機會在雲隙間看見月亮；中秋節翌日追月夜及國慶日主要受高空反氣旋影響，雖有一兩陣驟雨，但天氣大致良好。

天文台總部今日下午3時錄得33.6度，打破2019年迎月夜當日錄得的33.5度，創自2008年最熱迎月夜（34.2度）後，近15年最高溫迎月夜。

雖然已是秋天，但熱浪未停，天文台預測追月夜當日最高34度，國慶日也達33度；下周三（10月4日）同樣也達34度，衝擊最熱10月天紀錄（1890年34.3度）。

▼9月28日歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

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雖然到了中秋，但在西北太平洋上的海水仍然溫暖，部分電腦天氣模式預測下週在西北太平洋上有低壓系統發展，天文台會密切留意其動向。

根據歐洲中期天氣預報中心ECMWF今日的預測，該低壓系統會在10月首星期逐漸生成，並趨向台灣南部至菲律賓呂宋島一帶，下周三至四進入南海北部，這可解釋為何天文台預測下周高溫酷熱，其後大致在香港以南約400公里移向海南島方向。美國全球預報系統GFS則未有下周有熱帶氣旋形成預測。

▼9月27日　灣仔「海濱藝遊坊」無人機表演▼

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