颱風小犬｜料明闖香港400公里　周日轉涼分區最低氣溫僅21度

颱風小犬｜熱帶氣旋小犬會在明日（6日）移向廣東東部沿岸海域，並以颱風姿態闖入香港400公里範圍，但隨後幾日威力將逐漸減弱。受小犬的雨帶及季候風影響，天文台預料周日（8日）有幾陣雷暴，雨勢有時頗大，最低氣溫跌至23度，部分新界地區上午更得21度。



小犬料明日以颱風姿態闖入香港400公里範圍（天文台網頁截圖）

天文台指，小犬已橫過台灣南部，進入台灣海峽。受東北季候風及小犬共同影響，本港高地間中吹強風。按照現時預測路徑，小犬會在今日與本港保持約500公里或以上距離，本港今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會在今日維持。

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小犬預料隨後移向廣東東部沿岸海域，受季候風影響逐漸減弱。小犬可能會在周末期間靠近珠江口一帶，但預計屆時其強度較低。至於會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，天文台指要視乎小犬減弱速度和與珠江口的距離。

小犬料周日最近香港

按天文台的預測路徑顯示，小犬料明日以颱風姿態闖香港400公里範圍，隨後幾天威力減弱，預料星期日（8日）最接近香港，屆時或以熱帶風暴級別，在本港南面海域掠過。

受小犬的雨帶及季候風影響，周末期間廣東沿岸地區風勢較大，有大驟雨及雷暴，天氣較涼，預料較乾燥的東北季候風會在下周初至中期影響華南，該區天色漸轉明朗。

天文台預計，明日氣溫介乎攝氏26度至32度，吹北風5級，離岸及高地間中6級。部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨，海有湧浪。

星期日吹北至東北風5至6級，離岸及高地間中7級。（天文台網頁截圖）

星期日雨勢有時頗大 海有湧浪

預料隨後一兩日風勢增強，星期日吹北至東北風5至6級，離岸及高地間中7級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪，氣溫介乎23至28度，部分新界地區如打鼓嶺、流浮山上午7時氣溫，料只有21度。