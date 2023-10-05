颱風小犬｜梁榮武稱小犬遭季候風驅趕　周末大轉彎　雨後掃走炎熱

一號風球正生效，香港天文台預料，小犬會在今日（5日）與本港保持約500公里或以上距離，今日普遍吹強風機會不大，一號戒備信號會在今日維持。前天文台助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武今早在電台節目表示，小犬路徑仍存變數，但會受東北季候風影響而減弱，並將在周六呈「大角度轉彎」被「驅離」廣東沿岸，他預料周末風雨後，近數日的炎熱將會被一掃而空。



路徑存變數 受東北季候風影響減弱

梁榮武指小犬移至香港與否需視乎其路徑及東北季候風等因素。他指留意到其他國家對小犬路徑預測並非一致，有說會接近香港，有說會在較東地方如廈門登陸，故存在變數。他稱較確定的是，颱風將受東北季候風削弱風力。他解釋東北季候風一般會使熱帶氣旋減弱，至於會否加強，要視乎颱風與東北季候風力是否一致，繼而疊加。

本周六大角度轉彎被驅離廣東沿岸

他表示，颱風動力來源於水汽，若有乾燥的風捲來，颱風會因水汽不足而減弱，故威脅不大。他表示，小犬未來48小時基本向西移動，還未受東北季候風影響及被推走，不過直至本周六，「佢有一個較為大角度嘅轉彎，即係呢個就好明顯東北季候風有風已經將佢驅趕咗，離開呢個廣東沿岸啦。」

雲團結構變鬆散 周末雨後熱氣一掃而空

他形容，小犬在掠過台灣南部之前，其風眼非常完整，不過由目前雲團結構已變得鬆散，開始減弱。天文台預測，未來24小時小犬風速由175公里減至130公里，屬於大幅度減弱。不過他稱小犬仍然在接近香港，既然繼續接近香港，需要提高警覺。

隨著小犬逐漸接近香港，他表示對香港影響不大，今、明日大致好天，周末即使有雨亦不會大如世紀暴雨。溫度方面，受熱帶氣旋下沉氣流影響，天氣炎熱，而明日颱風風勢增強，酷熱情況會減低，直至周末雨天，「早幾日咁熱嘅天氣應該係一掃而空。」