低壓區碰上東北季候風　天文台料周二三離岸及高地風力達3號風球

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，天文台表示，加上南海中部有低壓區發展，預測未來數天大風又大雨。九天天氣預報顯示，周二（17日）及周三（18日)吹東風5級，離岸6級，高地達7級，6及7級屬強風，即3號風球風力；與低壓區相關的雨帶會在本周中期影響廣東沿岸，周三雨勢有時較為頻密，局部地區有雷暴，暴雨料延至周四（19日）初段。



天文台原本預料本周後期會有冷鋒殺到，如今已改為季候風補充。旅遊發展局將於下周日（22日）舉行新鴻基地產香港單車節，天文台預測當日吹清勁（5級）東至東北風，離岸及高地間中6級，短暫時間有陽光，氣溫仲乎22至27度。



▼10月5日 熱帶氣旋小犬下石澳泳灘掛紅旗▼



天文台料南海中部低壓區增強並移向海南島

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸，在未來兩三日影響廣東沿岸，該區風勢頗大；與此同時，位於南海中部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣，料會移向海南島一帶並可能逐漸發展，與其相關的雨帶會在本周中期影響廣東沿岸。

當東北季候風遇上秋天颱風，通常一是成為「颱風殺手」，一是變成「助攻」，兩者融合。由於低壓區移向海南島，東北季候風所經之處刮起大風。

周二及周三高地吹7級風 季候風補充本周後期抵達華南

天文台九天天氣預報顯示，未來兩三日大風及大雨。周二吹東風5級，離岸6級，高地達7級，氣溫介乎在24至27度，有幾陣雨；周三同樣吹東風5級，離岸6級，高地達7級，密雲有雨，雨勢有時較為頻密，局部地區有雷暴；到周四風力稍微減弱，但料局部地區有雷暴，初時雨勢較為頻密。到周五（20日）及周六（21日）仍大致多雲，有幾陣雨。

6級及7級風力屬「強風」，即相等於3號風球風力，料天文台或會發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。預料一股季候風補充會在本周後期抵達華南，隨後數日華南沿岸天色逐漸好轉，早晚較涼。

周日單車節短暫時間有陽光 下周一重陽節乾燥

新鴻基地產香港單車節下周日（22日）舉行，天文台預測當日短暫時間有陽光，氣溫介乎22至27度，相對濕度介乎60%至85%。當晚為獵戶座流星雨高峰期，未知晚上會否多雲。

下周一（23日）重陽節，東至東北風4至5級及部份時間有陽光，日間乾燥，相對濕度介乎55％至85%，市民掃墓時要留意火種；下周二（24日）二十四節氣之中的「霜降」日間乾燥，部份時間有陽光，氣溫氣乎23至28度。

▼10月15日 觀塘海濱公園龍舟比賽▼

