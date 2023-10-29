天文台預測萬聖節Dry爆　用AI盤古電腦氣象預測展示未來15日變化

深入深秋，東北季候風影響日趨明顯，天文台預測本周「Dry爆」，一股乾燥的東北季候風會在未來數日為廣東帶來大致晴朗的天氣，周二萬聖節（31日)起一連四日相對濕度降至55%。



人工智能AI的使用逐潮普及，天文台引入「華為雲盤古氣象大模型」，「地球天氣」網頁展示電腦模式天氣預報的時效，由之前10天延長至15天，可預視未來15天的風向、風速、氣溫及海平面氣壓預報，有利更早察看會否打風，比不少氣象迷參考的windy.com網站顯示多5日情況。



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萬聖節天晴乾燥 氣溫介乎23至29度

天文台指乾燥的東北季候風會在未來數日為廣東帶來大致晴朗的天氣，該區日夜溫差較大。預料另一股東北季候風會在下週初抵達華南沿岸。

明早（30日，星期一）有一兩陣微雨，最低氣溫約23度；到周二萬聖節當日（31日）大致天晴，日間乾燥，相對濕度介乎55%至80%，氣溫介乎攝氏23至29度，隨後數日天氣相若，新界早晚溫差會較大，到周六（11月4日）市區氣溫或重上30度。

下周二（11月7日）為二十四節氣「立冬」，代表冬天開始（古代指中原地區），短暫時間有陽光，氣溫稍降至介乎23至27度。

天文台「地球天氣」版面預報時效多展示5日

現時天文台網頁及手機應用程式均有「地球天氣」，以動態圖像展示未來10日天氣變化的預測，基於歐洲中期天氣預報中心（簡稱ECMWF）電腦預測數據編製，未經人手調校。天文台上周五（27日）公布，加強「地球天氣」網頁內容，將電腦模式天氣預報的時效由10天延長至15天，讓用戶及早了解未來天氣可能出現的變化。

不少氣象迷及留意打風的市民，都會瀏覽windy.com網站，該網現時只展示ECMWF及全球預報系統（簡稱GFS）10日數據。

天文台網頁「地球天氣」由10月27日起，將電腦模式天氣預報的時效由10天延長至15天；手機程式需待更新版本後才可看到。（天文台網頁截圖）

引入「華為雲盤古氣象大模型」可供瀏覽

天文台表示，網頁新增人工智能天氣預測模式「華為雲盤古氣象大模型」（盤古電腦模式）產品，包括未來15天的風向、風速、氣溫及海平面氣壓預報。「地球天氣」保留ECMWF電腦預測情況，用戶可在右上角選擇看哪個模式的電腦預測數據．同樣可看到ECMWF長至15日的預測結果。

用戶在「地球天氣」版面，可在右上角位置，選擇看「歐洲中期預報中心」或「盤古」的電腦預測數據，同樣可看到未來15日的預測。（天文台網頁截圖）

比併10.1會否打風 盤古電腦模式比ECMWF準確

天文台表示，近年人工智能、機器學習和深度學習在各個領域迅速發展，分析氣象大數據的效率得以大幅提高，天文台把握人工智能發展機遇，於今年中引進並試驗運行「盤古電腦模式」，以人工智能和大數據技術預報天氣。

歐洲中期預報中心ECMWF與「盤古電腦模式」在9月22日預測10月1日的氣壓與風速分布，前者預測南海北部會受熱帶氣旋影響，而後者的預測未有顯示該區有低壓系統發展。

歐洲中期預報中心（左）與「盤古電腦模式」（右）在9月22日預測10月1日的氣壓（以等壓線顯示）與風速（以顏色顯示）分布。前者預測南海北部會受熱帶氣旋影響，而後者的預測未有顯示該區有低壓系統發展，其後的發展由「盤古電腦模式」勝出。（天文台網頁截圖）

結果「盤古電腦模式」勝出，在10月1日時，其後襲港的熱帶氣旋「小犬」，當時尚距離香港約1,610公里，晚上的國慶煙花匯演如期復辦。

不過天文台過往都多次指出，預測往後逾多日子的天氣，其準繩度大打折扣，需且是由電腦直接輸出數據，只作參考用途。

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