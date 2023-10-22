重陽節天氣　天文台料初時有微雨後轉天晴乾燥　萬聖節最低22度

東北季候風令本港天氣漸趨乾燥，天文台預測明日（23日）重陽節初時微雨紛紛，日間會有陽光及乾燥，市民掃墓需注意；周二（24日）為廿四節氣之中的「霜降」，但料本港氣溫維仍高至28。



天文台預料隨後的高空擾動，會在本周後期為廣東帶來不穩定天氣，周末間中有雨。下星期二（31日）為萬聖節，天文台料部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎22度至27度。



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今晚獵戶座流星雨高峰期 天文台料大致多雲

天文台指，東北季候風正為廣東沿岸帶來乾燥的天氣，覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。天文台預測今晚大致多雲，有一兩陣微雨，吹和緩至清勁東北風，料與獵戶座流星雨高峰期緣慳一面。

隨着高空反氣旋增強，未來數日華南沿岸大致晴朗，預料高空擾動會在本周後期為廣東帶來不穩定天氣，而東北季候風會在下周初影響沿岸地區，該區氣溫稍為下降。

九天天氣預報。（天文台截圖）

九天天氣預報顯示，明日（23日）重陽節大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及乾燥，氣溫維持23至28度，相對濕度介乎60%至85%。星期二（24日）步入秋天最後的一個節氣「霜降」，其後一連三日大致天晴，氣溫維持24至29度之間。星期五（27日）則轉為大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

本周六（28日）大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴；下星期日（29日）大致多雲，有幾陣驟雨。下星期一（30日）及萬聖節（31日）天氣再轉為部分時間有陽光，日間乾燥，最低氣溫跌至22度，最低相對濕度跌至55%。