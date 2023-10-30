大帽山天氣雷達站11月拆卸更換　天文台：新雷達更準確預測暴雨

大帽山天氣雷達站已服務香港24年，天文台表示，隨着雷達科技發現，將會安裝新的雷達，現有的雷達將被拆卸。天文台指，新雷達將有更先進的功能，令天文台的天氣監測能力踏上新的台階。翻查資料，天文台曾向4,800萬元更換新雷達，將會新增「雙偏振」功能，更準確地估算降雨強度。

另外，11月8日為立冬，傳統上即是冬季的開始。根據天文台九天天氣預報，當日仍未氣溫未見下滑，溫度介乎攝氏24至28度。



獲立法會批出4800萬更換新雷達 指已超出使用期

大帽山天氣雷達站於1999年落成，天文台表示，該雷達一直監測各類惡劣天氣，包括雷暴、暴雨和熱帶氣旋。大帽山雷達將於11月拆卸，隨後會安裝新的雷達，天文台表示，將提供更先進的功能和更佳的效能，以滿足天文台的業務發展，並形容可令天氣監測能力踏上新的台階。

翻查資料，天文台於2019年向立法會申請4,800萬更換新雷達，當時指大帽山雷達的服務年期已超出其正常的使用期，不少備用零件均已停產，料於2022年年後難以正常運作。當時天文台又指，新雷達會新增「雙偏振」功能，可更準確地估算降雨強度。

天文台九天天氣預報（天文台網頁）

萬聖節後更乾燥 相對濕度低至50%

另外，天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，未來數日廣東普遍晴朗；隨着季候風稍為緩和，本周後期該區日夜溫差較大；預料一股東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區風勢較大。

根據天文台九天天氣預報，明日（31日）萬聖節大致天晴。日間乾燥，氣溫介乎24至29度，相對濕度介乎55%至80%；周三及周四（11月1日及2日）天晴乾燥，相對濕度最低更降至50%；預測本周五（11月3日）至下周日（11月5日）最高氣溫仍會逹30度。

11月8日為立冬，傳統上即是冬季的開始。不過天文台預測當日氣溫未見下滑，溫度介乎攝氏24至28度。

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