立冬｜天文台錄得大帽山最低16.1度　東北季候風周末抵華南將降溫

是日為24氣節之一的立冬，代表冬季開始，天文台在中午錄得25度，相對濕度76%，由零時至下午1時，全港低氣溫曾是大帽山的16.1度、大老山18.7度及昂坪的19.2度。今晚有一兩陣微雨，吹和緩至清勁偏東風。

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，華南沿岸天色較為明朗，預料一股強烈東北季候風會在周末抵達華南，下周初該區氣溫逐步下降至20度左右，風勢頗大。



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立冬，是24節氣中排第19，中國把立冬作為冬季的開始，香港位於華南地區，晴朗乾燥無風，基本上日間已經不再炎熱，晚上更是涼爽舒適，一般在12月才會正式進入冬季。傳統上，古人認為立冬寒氣重，身體容易不適因此要補冬，會吃羊肉爐或薑母鴨來補氣血。

天文台在今日零時至下午1時，在市區錄得曾經的最低氣溫是荃灣22.8度、筲箕灣23.0度，至於最低溫都是偏高地勢，包括大帽山的16.1度、大老山18.7度及昂坪的19.2度。

天文台預測，本港地區下午及今晚天氣大致多雲，今晚有一兩陣微雨，吹和緩至清勁偏東風。展望未來一兩日天色較為明朗，周末期間風勢頗大，下周初氣溫逐步下降至20度左右。

天文台表示，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，華南沿岸天色較為明朗。預料一股強烈東北季候風會在周末抵達華南，下周初該區氣溫逐步下降，風勢頗大。

受隨後較乾燥的大陸氣流影響，下周中期華南地區天色好轉，早晚較涼。一股偏東氣流正影響廣東沿岸。一道雲帶同時覆蓋沿岸地區及南海北部。

未來九日天氣預測，下周一、二（13、14日）氣溫介乎19至25度，當中又以下周一晚至二凌晨較低溫，相對濕度55至75%，下周三（15日）起部分時間有陽光，最高氣溫回升至26度。