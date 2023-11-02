世紀暴雨｜天文台指上月雨量超正常4倍　酷熱天氣日數創10月新高

上月本港經歷世紀暴雨，城市一夜變汪洋。天文台回顧今年10月天氣，雨量、最高氣溫、酷熱天氣日數均破歷年紀錄。天文台指，上月共有3個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，平均雲量較正常多，是自1884年有記錄以來10月份的第二高。受熱帶氣旋小犬影響，今年10月的總雨量為546.0毫米，是正常值四倍以上。另外，本月初有3日酷熱天氣日數，是有紀錄以來10月份的最多。



▼10月4日 熱帶氣旋小犬下沉氣流帶來133年來最熱10月天▼



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天文台指，由於華南大氣低層的水汽較正常多，今年10月香港遠較正常多雲，平均雲量為79%，較正常值的58%高21個百分點，是有紀錄以來10月份的第二高。熱帶氣旋小犬月初為本港帶來破紀錄雨量，10月的總雨量為546.0毫米，是正常值120.3毫米的四倍以上及有記錄以來10月份的第五高。

隨着小犬減弱及遠離本港，本地風力在10月9日稍後緩和，但當日錄得369.7毫米雨量，是10月份總雨量正常值120.3毫米的3倍以上，亦是有紀錄以來10月份的最高日雨量。此外，10月8日下午3時至翌日下午3時的24小時雨量達439.8毫米，打破了10月份的最高紀錄。整體而言，本港大部分地區在10月8日至9日錄得超過300毫米雨量，而中西區、灣仔區、黃大仙區及觀塘區的雨量更超過600毫米。

▼10月8日 杏花邨8號風球下風力開始增強▼



10月初錄34.6度 破有史以來紀錄

本月平均氣溫為26.4度，較正常值高0.7度，是有紀錄以來10月份的其中一個第四高。本月初有3日酷熱天氣日數，是有紀錄以來10月份的最多。受小犬的外圍下沉氣流影響，10月4日及5日本港日間普遍天晴及天氣酷熱。天文台氣溫於10月4日下午上升至全月最高的34.6度，是有記錄以來最高的10月絕對最高氣溫。此外，當日平均氣溫達30.8度，是有記錄以來10月份的最高。

步入10月亦未見涼意，冷鋒於10月20日才橫過廣東沿岸，在與其相關的東北季候風影響下，本港隨後兩日天氣稍涼。有雨之下，天文台氣溫於10月21日下降至全月最低的22.0度，10月22日本港天氣轉為乾燥及短暫時間有陽光。

▼10月9日 8號風球下紅磡碼頭海旁情況▼

