天文台今早錄15.6度　入秋以來最低　預報明早兩區12度｜即時

天文台尖沙咀總部今早（17日）錄得最低氣溫為攝氏15.6度，為入秋以來最低溫。天文台最新天氣預報指，一股強烈的東北季候風會在今日影響華南沿岸，香港周末早上清涼，市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度，部分新界地區明早（18日）預計只有13度，石崗、打鼓嶺更只有12度。



天文台今早最低氣溫錄15.6度。（天文台@FB）

天文台指，受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸天氣清涼及晴朗，日夜溫差頗大及非常乾燥。隨著季候風在下周初至中期緩和，廣東地區氣溫逐漸回升。預料另一股季候風會在下周後期影響廣東沿岸，該區風勢較大。

天文台指，今早今早最低氣溫錄15.6度，為入秋以來最低。（資料圖片）

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天文台報告：紫外線指數為6

天文台指，今早天文台錄得最低氣溫15.6度，是入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低一兩度。陽光充沛及非常乾燥。吹清勁北風，初時離岸吹強風，高地間中吹烈風。香港上午11時15分，紫外線指數為6，曝曬級數為高。

天文台預測，明早清晨新界多區料只有13度或以下。（天文台官網截圖）

天文台預報 周六相對濕度低見25%

天文台最新預測指，明日天晴，非常乾燥，早上清涼，氣溫介乎16度至23度，相對濕度介乎25%至55%。根據分區氣溫預測，明日清晨6時，新界多區預料僅13度或以下，石崗、打鼓嶺更只有12度。

預料周末期間陽光充沛及非常乾燥，早上清涼。市區最低氣溫16度左右，新界再低兩三度。下周初至中期氣溫逐漸回升。