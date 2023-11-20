天文台預報季候風緩和　周四重返27度　2023勢成全球歷來最暖一年

天文台天氣報告指，隨著東北季候風稍為緩和，未來兩三日華南沿岸地區日間氣溫回升，天氣持續晴朗及乾燥，預料本周四（23日）天晴，最高氣溫回升至27度。另外，美國國家海洋及大氣管理局表示，2023年有超過99%機會成為全球歷來最暖一年。



隨著東北季候風稍為緩和，未來兩三日華南沿岸地區日間氣溫料回升。（資料圖片）

天文台報告：香港紫外線指數為5

天文台預報，明日天晴，日間乾燥，吹東至東北風4級，間中5級，氣溫介乎20度至25度，相對濕度介乎55%至80%。截至上午11時45分，香港紫外線指數為5，曝曬級數為中。

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天文台預報周末香港風勢頗大

隨著東北季候風稍為緩和，未來兩三日華南沿岸地區日間氣溫回升，天文台預料本周四最高氣溫回升至最高的27度。不過，預料一股達強風程度的東北季候風會在接近週末抵達廣東沿岸，周末期間至下周初該區風勢頗大，天氣稍涼。下周三（29日）香港天氣天晴乾燥，氣溫稍降到19度至24度。

天文台料香港本周四最高氣溫，將回升至27度。（天文台官網截圖）

亞洲經歷歷來最暖10月

另外，美國國家海洋及大氣管理局表示，上月為有記錄以來全球最暖的10月，亦連續第5個月打破174年氣溫紀錄，全球海洋表面溫度亦連續7個月創新高。亞洲同南美分別經歷歷來最暖嘅10月，美國國家海洋及大氣管理局重申，2023年有超過99%機會成為全球歷來最暖一年。