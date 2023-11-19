天文台料未來數日氣溫升至20度　本周後期東北季候風重臨風力5級

剛過去的周五、周六（17、18日），本港經歷立冬以來最低溫的天氣後，今日（19日）氣溫稍為回升，氣溫介乎17至25度，早上在港珠澳大橋舉行半馬賽事，天文台在赤鱲角錄得氣溫19度，氣候適宜運動。

天文台表示，未來數日華南沿岸地區氣溫逐漸回升，天氣持續晴朗及乾燥，日夜溫差頗大。預料另一股清勁至強風程度的東北季候風會在本周後期至下周初影響廣東沿岸。



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東北季候風最快本周後期再臨廣東沿岸

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南沿岸地區帶來普遍晴朗的天氣。今日正午時分，氣溫23度，相對濕度54%，但分區多處的相對濕度下降至50%左右。

隨著東北季候風稍為緩和，未來數日華南沿岸地區氣溫逐漸回升，天氣持續晴朗及乾燥，日夜溫差頗大。預料另一股清勁至強風程度的東北季候風會在本周後期至下周初影響廣東沿岸。

本港地區下午及今晚天氣預測方面，天晴乾燥。吹和緩東至東北風。展望未來數日持續天晴乾燥，氣溫逐漸回升，日夜溫差頗大，周初相差6度。

天文台九日天氣預測。（天文台圖片）

本周五至日吹東北風 風力4至5級

未來九日天氣方面，周一（20日）氣溫仍低於30度，介乎19至25度，周二（21日）起至下周一（27日）最低氣溫都有20度，其中以本周三、四（22、23日）氣溫最高，預料有21至27度，相對濕度亦見回升至介乎50至80%。本周五（24日）起，一連三日吹東北風4至5級。