天文台預報季候風再臨　達強風程度　下周二再涼過一區僅16度

天文台天氣報告指，隨著東北季候風稍為緩和，未來一兩日華南沿岸地區日間氣溫回升，不過預料一股達強風程度的東北季候風，預料會在接近周末抵達廣東沿岸，下周初香港天氣將再涼過，預料天文台下周二（28日）個別新界地區只有16度。



隨著東北季候風緩和，未來一兩日華南沿岸地區日間氣溫回升，天氣持續晴朗及乾燥，日夜溫差頗大。預料一股達強風程度的東北季候風會在星期五抵達廣東沿岸，周末期間該區風勢較大。下周初至中期華南陽光充沛及乾燥。

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天文台天氣報告：紫外線指數為5

天文台指，東北季候風正為華南帶來晴朗的天氣，香港今日（21日）天晴。日間乾燥。吹和緩東至東北風，氣溫料介乎20度至26度，相對濕度為50%至85%。截止今日上午11時半，紫外線指數為5，曝曬級數屬於「中」。

天文台預計，星期四最高氣溫回升至27度。（天文台官網截圖）

天文台展望，未來一兩日持續天晴乾燥，日夜溫差頗大，日間溫暖，本周後期風勢較大。天文台預料，明日本港天晴，日間乾燥，氣溫介乎21度至26度，本周四最高氣溫回升至27度。

天文台預報：下周初新界多區跌穿2字頭

不過，隨著一股達強風程度的東北季候風，預料會在接近周末抵達廣東沿岸，下周初氣溫再度跌穿2字頭。天文台預料，下周二氣溫介乎19至25度。根據天文台分區氣溫預測，下周二上午7時，流浮山、上水、沙田等新界地區預料為18度，打鼓嶺僅16度。