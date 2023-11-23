東北季候風周五早上抵廣東沿岸 天文台預測明早21度新界再低幾度
撰文：陶嘉心
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天文台表示，一股達強風程度的東北季候風會在明早（24日）抵達廣東沿岸，未來兩三日該區風勢頗大，離岸及高地風力高達6級。受大陸氣流影響，下周初至中期華南沿岸大致天晴及乾燥，日夜溫差較大，早晚相差5至6度。
天文台預測，明早市區最低氣溫約21度，新界再低幾度。
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明日漸轉吹和緩至清勁偏東風
天文台表示，華南沿岸地區普遍晴朗，風勢微弱。華中的氣壓正在上升，預料一股達強風程度的東北季候風，會在明早（24日）抵達廣東沿岸。
本港地區今晚及明日大致天晴，初時部分地區能見度較低。天文台預料，明早市區最低氣溫約21度，新界再低幾度。日間乾燥，最高氣溫約25度。吹微風，明日漸轉吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地吹強風。
下周三再跌至19度
展望周末期間風勢頗大。下周初持續天晴乾燥，日夜溫差較大。在未來九日天氣方面，下周一（27日）的溫差較大，氣溫介乎20至26度，下周三（29日）起一連四日氣溫都介乎19至24度，再次跌穿20度水平，而且天晴及乾燥。
風劫方面，明日至周日（24至26日），東風或東北風，離岸及高地吹6級風力。