天文台料有季候風補充　氣溫先升後跌　下周四「大雪」一區僅14度

天文台天氣報告指，預隨著季候風在下週初逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升，周日（3日）市區最高氣溫回升至攝氏25度。不過季候風補充將在下周中後期影響華南， 本港氣溫將先升後跌，預料下周四（7日），即廿四節氣的大雪當日，本港市區氣溫介乎19度至24度，當時清晨時分新界多區預料只有17度或以下，其中一區更只得14度。



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天文台預報指，香港明日日間部分時間有陽光。氣溫介乎21至26度。吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁；隨後一兩日氣溫稍為下降。早上市區最低氣溫約18度左右，新界再低幾度。

天文台料廣東稍回升

天文台指，一股東北季候風會在明日（30日）稍後抵達華南沿岸，隨後一兩日該區氣溫稍為下降。隨著季候風逐漸緩和，廣東地區氣溫稍為回升。周日香港最高氣溫回升至最高的25度。

天文台預料「大雪」當日，打鼓嶺清晨時分只有14度。（天文台官網截圖）

天文台料下周四大埔、沙田清晨17度

不過，預料季候風補充會在下周中後期影響華南。天文台預料，季候風補充將在下周中後期影響華南。至下周四大雪當日，市區氣溫預料介乎19度24度，據分區預測顯示，當日清晨7時，大埔、沙田預料為17度，打鼓嶺預料只有14度。