天文台預測又凍啦　未來九日最低18度　下周四「大雪」打鼓嶺13度

踏入秋末初冬，東北季候風一波接一波，天文台預料一股東北季候風將於本周五（12月1日）抵達華南沿岸，市區最低氣溫料比前一日日間降6度，跌至攝氏18度，其後回升，下周一（12月4日）升至26度；另一波東北季候風下周中再南下，預測在下周四（12月7日）二十四節氣「大雪」清晨再降至18度，新界再低兩三度，自動分區天氣預報顯示，打鼓嶺將降至13度。



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天文台預測本周市區最高27度、最低18度

天文台表示，一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，區內雲量較多。秋季最後兩日、即本周三（29日）及本周四（30日），市區最低攝氏22度，後日最高達27度。

天文台預料一股東北季候風將於本周五（12月1日）抵達華南沿岸，本周後期氣溫稍為下降，本周六（12月2日）氣溫介乎18至23度，新界再低數度，自動分區天氣預報顯示，清晨時分打鼓嶺降至14度，其他多區大多介乎16至17度。天色大致良好，吹北至東北風4級，離岸5級。

隨著季候風在下周初稍為緩和，廣東地區日間氣溫回升，日間回升至25、26度。

天文台今早11時半更新的九天天氣預報，可見下周中起氣溫又見逐步下跌，市區最低氣溫由下周三（12月5日）21度，到下周五（12月7日）「大雪」跌至18度。自動分區天氣預報顯示，當日清晨打鼓嶺料低見13度，石崗也跌至14度，上水、大埔也只有15度，其他區料介乎16至17度。

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