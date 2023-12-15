天文台料香港明日最低溫12度　北上注意！深圳低見9度、廣州7度

天文台天氣報告指，一道冷鋒會在明日（15日）橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨，香港市區明日最低氣溫預料為攝氏12度。打算北上港人也要注意，明日華南地區的氣溫亦會隨之降溫，據中央氣象台預測，深圳及廣州明日最低氣溫，分別料為9度及7度。



另外，天文台預測平安夜（24日）當晚香港氣溫介乎15度至21度。



天文台預料明早氣溫急降。（資料圖片）

香港天文台天氣報告指，預料一道冷鋒會在明日橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨。天文台預料明日多雲及有幾陣雨。早上能見度較低，晚上相當清涼，氣溫介乎12度至23度。

天文台預料，明日香港低見12度。（天文台官網截圖）

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天文台料，香港星期日早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界再低幾度。隨後一兩日早晚仍然相當清涼。

天文台：平安夜最低15度

天文台預料，平安夜（24日）當晚香港氣溫介乎15度至21度，大致天晴及乾燥。

天文台料下周初廣東早上寒冷

受隨後的冬季季候風影響，下周初廣東早上寒冷。而一股乾燥的季候風補充，會在下周中後期為華南帶來持續寒冷及普遍晴朗的天氣。

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廣州料下周低見6度

深圳及廣州氣溫明日亦預料會下降，早晚寒冷，打算北上的港人需做足禦寒措施。根據中央氣象台最新預測，深圳周六及周日（17日）最低氣溫預料跌破雙位數僅9度；廣州明日氣溫預料介乎7度至14度，預料下周二（19日）最低氣溫進一步下降至6度。

預料深圳明日最低氣溫僅9度。（中央氣象台網頁截圖）

預料廣州明日最低氣溫僅7度。（中央氣象台網頁截圖）

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