天文台預報周六急降溫　隔日大跌13度兼有陣雨　周日一區得7度

天文台天氣報告指，一道冷鋒會在星期六（16日）橫過華南沿岸，香港預料亦會受其影響，氣溫顯著下降，而且或有幾陣雨，市區氣溫會由周五（15日）介乎23至26度，急降至至周六的13度至23度，意味時隔一日溫差可達13度。至星期日（17日）氣溫進一步下降，新界清晨時分個別新界地區僅得7度。



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天文台指，今日（14日）大致多雲。下午短暫時間有陽光。今晚有一兩陣微雨，吹和緩偏東風。

天文台預計，周六本港最低氣溫僅13度。（天文台官網截圖）

天文台指，預料一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸，該區氣溫顯著下降及有幾陣雨。天文台展望明日溫暖，氣溫介乎23度至26度，大致多雲，早晚有一兩陣微雨；但隔一日到了星期六，氣溫急降至13度至23度，溫差高達13度。

天文台預計星期日清晨個別新界地區僅7度。（天文台官網截圖）

香港氣溫在周日預料進一步下降，根據分區預測顯示，當日清晨7時，新界多區僅得10度，打鼓嶺屆時僅得7度。

受隨後的冬季季候風影響，下周初廣東早上寒冷。而一股乾燥的季候風補充會在下周中後期，為華南帶來持續寒冷及普遍晴朗的天氣。

雙子座流星雨今晚起可觀賞

今年雙子座流星雨的每小時天頂流星數（ZHR）預計為150，較其他流星雨最多高出14倍，意味在高峰時在黑暗地方觀測，每小時或會見到30粒流星。市民一般在今晚7時半至8時已經可以觀測，最佳觀賞時間為15日的凌晨3時， 大家可一直觀賞至日出，即凌晨5時左右。