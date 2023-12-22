冬至｜天文台顯示元朗高溫37.5度 網民：你個嘢壞咗 官方有解釋
撰文：羅俊文
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天文台表示，冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷及乾燥的天氣。今早（22日）天文台錄得市區最低氣溫為攝氏8.6度，破入冬以來最低紀錄。不過，今日網上流傳一張天文台網站截圖，顯示元朗區今日最高溫度為攝氏37.5度，與鄰近其他新界地區的9度形成強烈對比，不少網民都質疑天文台官站出現故障。
天文台接受查詢時表示，今早位於元朗公園的自動氣象站的儀器曾短時間發生故障。
香港天氣持續寒冷，市區氣溫介乎8度至12度。一般而言，新界區氣溫會比市區低兩至三度，不過今日網上流傳一幅疑是天文台官網截的照片，當中顯示元朗公園最高氣溫為37.5度，與鄰近屯門區的9.6度，形成強烈對比。
網民：Sorry度錯咗體溫
不少網民都對有關紀錄表示質疑，「你個嘢壞咗」、「就是與別不同」、「溫室效應」、「Sorry，度錯咗體溫」。
天文台App顯示 元朗公園氣溫取自不完整數據
記者翻查天文台App，發現元朗公園今日的最高氣溫並非網傳照片的37.5度，而是11度，不過在「11」的旁邊有附上「*」，代表「取自不完整數據」。天文台接受查詢時表示，今早位於元朗公園的自動氣象站的儀器曾短時間發生故障，天文台立刻在網頁剔除受影響數據，並在早上派員修復儀器，氣溫數據已回復正常。
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