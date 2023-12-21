天文台警告高地或結冰　須提防路滑危險　大帽山晚上跌至負0.1度

天文台預報，冬季季候風會在未來數日持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。據天文台的數據顯示，今日（21日）天文台總部於清晨顯示為攝氏9.8度，創入冬新低紀錄。截至傍晚6時，大帽山更跌至0.3度，到晚上8時許更跌至負0.1度。

不過，未見天文台發出霜凍警告。



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天文台：駕駛人士及騎單車者提防路滑

天文台指，強烈季候風信號、紅色火災危險警告，以及寒冷天氣警告現正生效。天文台指，本港高地可能會結冰，市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險。

天文台指，由於高地風勢頗大，風寒效應明顯，身體感覺的溫度比實際氣溫要低，長時間在寒風中有機會導致體溫過低。市民應注意保暖，多穿禦寒衣物。

今日天氣寒冷，據天文台資料顯示，大帽山傍晚低見0.3度，到晚上8時許再跌至負0.1度。

大帽山傍晚低見0.3度。（資料圖片）

天文台：明早市區低見8度 市區再低兩三度

天文台指，明早市區最低氣溫約8度，新界再低兩三度。日間最高氣溫約12度，吹和緩至清勁北風，離岸及高地吹強風。天文台指，冬季季候風會在未來數日持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣。下周初該區天色大致晴朗。隨著季候風緩和，下周中期氣溫逐漸回升。