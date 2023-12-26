天文台指拆禮物日回暖至19度　為何家中愈坐愈凍？林超英有解釋

天文台報告指，東北季候風會在今日（26日）拆禮物日繼續影響廣東沿岸，不過未來數日會逐漸緩和，該區氣溫逐漸回升。經過寒冷的平安夜及聖誕節之後，天文台預料今日氣溫最高回升至19度，雖然明顯回暖，不過安坐家中的你，是否仍然有種愈坐愈凍的感覺？天文台前台長林超英曾在網誌解釋過這奇怪現象。



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天文台料除夕回暖至24度

天文台報告指，隨著東北季候風在未來一兩日逐漸緩和，華南沿岸地區氣溫回升。同時，一道雲帶亦會為該區帶來一兩陣雨。而一股較潮濕的偏東氣流會在本週後期影響廣東沿岸，該區天氣和暖。預料另一股乾燥的東北季候風會在星期日抵達華南沿岸，隨後數日該區早上清涼，天色明朗。

天文台預料，除夕當日市區最高氣溫為24度。（天文台官網截圖）

天文台預料，星期日（31日）除夕當天，香港市區氣溫介乎18度至24度；星期一（1日）元旦氣溫介乎16度至20度。

天文台指，乾燥的東北季候風正影響華南。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋南海北部及華南沿岸。香港今日大致多雲，短暫時間有陽光，氣溫回升至14度至19度。

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林超英解釋為何家裡溫度滯後

今日雖然已見明顯回暖，不過仍有不少網民反映在家有愈坐愈凍的感覺。天文前台長林超英曾在網誌解釋，他稱「家庭溫暖」消失原來是家裡的牆壁作怪，這種滯後感覺，關鍵在於家裏溫度變化跟室外並不同步。

他舉例，當室外氣溫突然驟降時，室內牆壁及其深層仍保持着早時較高的溫度，因此牆壁輻射出來的紅外線帶來溫暖感，亦稍為加暖進入室內的空氣。

反之，低溫持續幾天後，牆壁餘熱漸便耗盡，牆壁溫度逐漸靠近室外氣溫，變成冷冰冰的牆，所以留在家中時更覺寒氣襲人：「家庭溫暖的消失解釋了，為甚麼氣溫上升而大家感覺愈來愈冷。」

林超英曾解釋，為何氣溫回暖，家裡仍會感到寒氣侵襲。（資料圖片）

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