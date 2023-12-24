聖誕天氣｜天文台再發出霜凍警告　料迎2014年以來首個寒冷聖誕節

聖誕節市民紛紛外出玩樂，一股寒潮令今年特別「應節」。寒冷天氣警告仍然生效，今日（24日）平安夜，天文台總部早上錄得攝氏10.1度，與2012年並列1999年（錄得8.7度）後最凍平安夜，即近11年新低。



天文台預測明日（25日）聖誕節氣溫介乎11至17度，預料本港將迎來自2014年以來首個寒冷的聖誕節（天文台氣溫低於14度）；按天文台資料，明日或成2011年以來最冷聖誕節。 天文台下午4時半再度發出霜凍警告，預測明早在高地或新界北部可能出現地面霜，提醒農友及有關人士



隨着季候風緩和，本周中期廣東沿岸氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼，一道雲帶亦會為華南沿岸帶來幾陣雨。天文台預測除夕（31日）及元旦（1月1日）氣溫介乎18至22度，大致天晴。



天文台平安夜下午4時半更新香港九天天氣預報。(天文台圖片)

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冷空氣月中向華南推進 強烈冬季季候風一個接一個

天文台科學主任劉永均及黃家興在「天氣隨筆」發表題為《今個聖誕終於冷》文章，解釋這個寒潮。文章指出，12月中旬北方的冷空氣活動漸趨頻繁並向華南推進，一道冷鋒在本月16日早上橫過華南沿岸，受隨後的強烈冬季季候風影響，當日本港市區氣溫由初時約24度「斷崖式」降至晚上最低約14度，氣溫繼續下降至翌日（17日）早上12度以下；雖然氣溫在星期一稍為回升，但受一股強烈季候風補充的影響，上周中後期華南沿岸地區天氣再度轉冷，氣溫亦逐日下降，至昨日（23日）天文台錄得最低氣溫8.1度，是入冬以來的最低紀錄。

天文台指出，今次的強烈冬季季候風除為本港帶來寒冷的天氣之外，亦伴隨強風，本港數次受偏北強風影響，天文台需要發出強烈季候風信號，提醒市民提防大風大浪可能帶來的危險。

文台實測12月16至23日正午12時氣溫時序。（天文台圖片）

天文台指未達極端寒潮水平 最近一次為2016年冰封大帽山

雖然跌至8.1度，但天文台指在氣候上仍未達極端水平。若冬季季候風令本港市區氣溫在一兩日內急劇下降至嚴寒水平（氣溫在7度或以下），加上風力達烈風程度的話，方可稱得上是極端寒潮。

據統計，自1991年以來香港曾4次受極端寒潮侵襲，對上一次發生在2016年1月，該次極端寒潮把整個華南地區「急凍」。天文台當時的日際最低氣溫，兩日內急跌了8.1度，而在1月24日更錄得最低氣溫3.1度，是該站自1957年以來的最低紀錄；離岸及高地曾吹偏北烈風，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時76公里。當年大帽山出現廣泛結冰及凍雨現象，而且風寒效應相當明顯，超過120名市民在大帽山及附近山頭因路面結冰及低溫天氣而需要救援或護送至安全地方，當中主要是行山人士及越野賽跑參賽者，其中有超過60人因體溫過低而需要送院治理。

天文台2016年1月21至24日實測氣溫時序。（天文台圖片）

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天文台料聖誕節最低11度 輻射冷卻新界再低數度

天文台形容隆冬剛開始，未知今個冬季內本港會不會受極端寒潮侵襲。按照最新的天氣預報，冬季季候風會在今明持續為華南沿岸地區帶來寒冷及乾燥的天氣，而預料本港將迎來自2014年以來首個寒冷的聖誕節，即預期天文台總部將錄得14度或以下氣溫。

天文台預測明日氣溫介乎11至17度，吹北風4級、後轉東風4至5級，天晴乾燥。根據天文台資料，2014年以來聖誕節，最低氣溫介乎14.1至19度，故明日很大機會成達到寒冷級別；近年最冷聖誕節為2011年，當日最低10.3度。

由於天色好轉，風勢較弱，預料輻射冷卻效應在平安夜及聖誕節會較為明顯，屆時新界地區日夜溫差會比較顯著。