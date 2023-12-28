天文台預報除夕回暖　分區高見28度　季候風殺到元旦市區跌7度

天文台報告指，覆蓋廣東沿岸及南海北部的雲帶，會在未來一兩日逐漸轉薄，該區天氣和暖，預料星期日（31日）除夕市區氣溫介乎攝氏18度至24度，個別分區氣溫高達28度。不過，預料一股東北季候風會在星期日稍後抵達華南沿岸，隨後一兩日該區風勢頗大，下周一（1日）元旦當天料最低氣溫降至17度，與前一天最高溫度24度相比，溫差達7度。



天文台預料，除夕當天下午3時上水高見28度。（天文台官網截圖）

天文台料除夕日間溫暖 多區25度以上

天文台指，覆蓋廣東沿岸及南海北部的雲帶，會在未來一兩日逐漸轉薄，該區天氣和暖。天文台展望，未來一兩日部分時間有陽光，除夕日間溫暖，天晴，日間乾燥，預料當日氣溫介乎18度至24度。

根據分區預測，當日下午3時新界多區預料高達25度或以上，其中上水料高見28度。

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如果打算在除夕當晚在尖沙咀一帶倒數的市民可留意。天文台預料當晚11時至12時，尖沙咀天文台總部氣溫介乎23度至24度。

天文台預料下周初香港氣溫下降。（天文台官網截圖）

天文台預報：元旦最低氣溫17度

天文台預料一股東北季候風會在星期日稍後抵達華南沿岸，隨後一兩日該區風勢頗大。預料下周一元旦當天，香港最低氣溫僅17度，與前一天相比，溫差達7度。受季候風補充影響，下周中後期華南早上清涼。

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