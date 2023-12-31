2024｜除夕氣溫怡人惟天空灰濛濛　荃灣屯門空氣最差健康風險甚高

2023年來到最後一天，33.5萬港人昨天已外出旅遊在外地的天空倒數跨年，但仍有不少市民留港，亦有大批旅客入境香港度過元旦。天文台預測，今日（31日）大致多雲，早上氣溫19度，最高氣溫約24度，外出觀賞維港煙花的市民會有一個怡人的溫度體驗。



不過，本港能見度較低，天文台表示，正午時分，赤鱲角的能見度維持在3000米以下。今早天空一片灰濛濛，環保署分布15區的一般監測站，由上午10時開始逐步轉差，正午各區的指數升到4至6的水平，下午1時荃灣率先飆升兩級達至8級，健康風險屬甚高水平。



截至下午4時，荃灣和屯門都升至10級水平，健康風險屬甚至，代表兒童及長者、患有心臟病或呼吸系統疾病的人士，應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。



葵涌貨櫃碼頭一帶，今早（31日）上午11時許，一片灰濛濛。（余心美攝）

空氣由上午10時起轉差 中午升到4至6級

天文台表示，一股達強風程度的東北季候風，會在未來一兩日影響華南沿岸，該區風勢頗大，天氣稍涼。廣東沿岸風勢微弱，正午時分，赤鱲角的能見度維持在3,000米以下。

環保署在全港15區設立一般監測站，由今早10時開始陸陸續由3至4級，提升至中午12時的4至6級，代表空氣逐漸轉差，其中在荃灣、元朗、屯門、東涌和大埔已在6的水平。

環保署給市民參考的健康風險級別悉數在中午時全部升至中級，代表有心臟病或呼吸系統疾病並出現症狀的人士，應考慮減少戶外體力消耗。

下午4時荃灣、屯門空氣最差 指數升至10級

下午1時，荃灣率先飆升兩級達至8級，健康風險屬甚高水平；下午2時荃灣再升至9級，葵涌、屯門和東涌這三區升至8級；下午3時荃灣再升至10級，葵涌、屯門和東涌升至8級；下午4時，荃灣和屯門都升至10級水平，健康風險屬甚至，代表兒童及長者、患有心臟病或呼吸系統疾病的人士，應盡量減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙地方。

今日（31日）中午時，全港15區空氣質水平中午轉差 。（新聞處圖片）

今日（31日）下午4時，多區空氣轉差至10的水平 。（新聞處圖片）

本周中期早晚清涼

天文台預測，中國東南部氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚抵達華南沿岸。受季候風補充影響，本周中後期華南早晚持續清涼。

天文台表示，今日天氣是大致天晴及乾燥，但能見度頗低。今晚部分時間多雲。吹微風，今晚轉吹和緩至清勁東風。展望未來一兩日風勢頗大，本周中後期早晚清涼。

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周四起氣溫再跌破「二字頭」

未來九日天氣預測方面，元旦（1月1日）大致多雲，日間部分時間有陽光，氣溫介乎18至21度，周二及周三（2及3日）最高溫都有「二字頭」，但本周四、五（4、5日）稍為回流至最高氣溫為18、19度，下周一、二（8、9日）也是相同情況。