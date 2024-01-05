周六「小寒」不寒　天文台料日間最高23度　強勁季候風周日殺到

明日（6日）是二十四節氣的「小寒」，天文台預測明日氣溫介乎攝氏17至23度，連續10年「小寒」當日天文台總部最高氣溫超過20度。天文台指清勁至強風程度的季候風補充會在星期日(7日)早上抵達華南沿岸，周日氣溫最低17度，隨後一兩日該區雲量增多。



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天文台表示，東北季候風會在周末及下周持續影響廣東，未來數天該區早上天氣仍然清涼；明日「小寒」，廣東沿岸風勢稍為減弱，日間天氣溫暖，預測明早天氣清涼，市區最低氣溫約17度，新界再低幾度，日間溫暖及乾燥，最高氣溫約23度，吹輕微至和緩偏東風。

每年1月5或6日為二十四節氣中第二十三個的「小寒」，若天文台明日錄得超過20度，媍是2015年以來連續10年在「小寒」當日，錄得最高氣溫超過20度。近年最暖小寒為2016年，錄得24.3度；而自1884年天文台有紀錄以來，最暖小寒在1931年錄得，達26.1度。

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天文台指一股清勁至強風程度的季候風補充，會在星期日早上抵達華南沿岸，隨後一兩日該區雲量增多，氣溫稍回落，周日最低17度，下周一（8日）最低16度，下周最高21度。

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