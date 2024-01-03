天文台回顧12月和暖少雨　月內錄得本世紀最冷冬至及史上最暖除夕

天文台回顧去年12月的天氣是和暖及少雨，平均氣溫19.1度，較正常值18.2度高0.9度，是有紀錄以來12月份的其中一個第九高。該月20日起一連四日天氣寒冷，在12月23日錄得最低的8.1度，又在31日錄得25.7度，成為有紀錄以來最暖的除夕。



雨量方面，12月總雨量僅得0.9毫米，遠較正常少雨，是正常值的3%。至於2023年總雨量為2,774.5毫米，較正常值高約14%。



▼12月31日 天文台總部錄得破紀錄除夕氣溫25.7度▼



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平均氣溫19.1度 較正常高0.9度

天文台表示，影響華南沿岸的東北季候風遠較正常弱，12月上半月香港異常溫暖。縱使下半月有強烈冬季季候風影響香港，整體仍較正常溫暖。

12月平均日最高氣溫為21.6度，平均日最低氣溫為17.1度。該月平均氣溫19.1度，較正常值18.2度高0.9度，是有紀錄以來12月份的其中一個第九高。

在陽光充沛的情況下，天文台於該月12日下午，錄得氣溫上升至全月最高的28.7度，是有紀錄以來其中一個12月份最高氣溫。

▼12月24日 市民平安夜湧海港城慶祝▼



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12月23日8.1度 全月最低溫

還記得聖誕節前後本港非常寒冷，冬至（22日）早上天文台錄得最低氣溫8.6度，較2001年低0.3度，是本世紀最凍的冬至。不過，天文台的回顧並無特別提及冬至天氣，惟指出20至23日因受一股強烈冬季季候風補充影響，這幾天寒冷及大致多雲。其中在23日，一道雨帶橫過廣東沿岸地區，當天早上有幾陣雨，氣溫下降至8.1度，是全月最低溫。

隨着雲層轉薄，24至26日轉為天晴乾燥，其中24及25日的早上天氣寒冷，其中在24日早上於大埔及打鼓嶺有結霜報告。天文台於23日下午4時半至翌日上午8時15分，及24日下午4時半至翌日上午8時15分，發出霜凍警告。隨着冬季季候風緩和，除有幾陣微雨外，27至29日逐漸回暖，日間部分時間有陽光。

2023年12月24日，大埔結霜。（天文台鳴謝Irwin Wong提供照片）

雨量0.9毫米是正常的3% 2023全年月量仍高出14%

天文台於12月16日上午6時至18日上午8時15分，以及在18日下午4時20分至25日下午1時20，發出寒冷天警告。

在微風的情況下，12月最後兩天日間天氣乾燥及相當溫暖，部分時間有陽光，部分地區能見度頗低。31日早上赤鱲角的能見度曾下降至2,000米以下，天文台在該日下午錄得氣溫上升至最高的25.7度，是天文台1884年有紀錄以來最暖的除夕。

12月亦遠較正常少雨，總雨量為0.9毫米，只有正常值28.8毫米的約3%。總結2023年總雨量為2,774.5毫米，較正常值2,431.2毫米高約14%。

此外，月內曾有一個熱帶氣旋，影響南海及北太平洋西部。