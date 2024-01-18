西伯利亞寒潮成功過三關　天文台預測下周市區氣溫現「雙9」

一股源自亞洲北部的西伯利亞寒潮逐漸南下，並成功「過三關」，或令廣東降雪。天文台預測冷鋒將在本周末橫過華南，較強、較深厚的冷空氣將逐步南侵，市民在幾日間將經歷四季溫度。



天文台預測本周六「大寒」（20日）至下周日（21日）兩日間溫差逾攝氏10度，其後數日將跌至寒冷水平，昨（17日）預測下周三（24日）市區將跌穿雙位數，低見9度，今日再（18日）微調，預測提早一日見單位數，下周二（23日）市區氣溫降至9度，新界再低兩三度。



▼2023年12月17日 天文台錄得入凍以來最低溫▼



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周六溫暖 冷鋒橫過一夜料跌11度 渣馬跑手要留意

天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，該區日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期六晚至星期日早上橫過華南沿岸，星期日該區氣溫顯著下降。

本周六為「大寒」，天文台預測當日市區氣溫介乎18至26度，相當溫暖，挑戰最暖「大寒」（1969年26.4度），新界北料見28度，大致多雲，日間部分時間有陽光及相當溫暖；冷鋒晚上抵達，有一兩陣雨，氣溫拾級而下，到翌日周日早上料降至15度，即一晚間跌11度，天文台參加渣打馬拉松的跑手留意，若陣雨持續至早上，將致路滑，要倍加留意。

天文台今早（18日）更新九天天氣預報，預測下周二及三市區氣溫最低降至9度。（天文台圖片）

▼2023年2月12日 渣打馬拉松天氣又濕又熱跑手發揮或受影響▼



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受強烈冬季季候風及高空擾動影響，下周初至中期華南氣溫進一步下降，多雲及有幾陣雨，華南部分地區天氣嚴寒。