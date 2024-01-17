渣打馬拉松周日舉行　天文台：冷鋒帶來陣雨　若早上持續將致路滑

今年渣打馬拉松將於下周日（21日）舉行，天文台預測一道冷鋒會在星期六（20日）「大寒」晚至星期日早上橫過華南沿岸，市區周日早上會比前一日日間低11度；冷鋒過境時，同時會為沿岸地區帶來一兩陣雨，若雨勢持續，比賽當日早上的路面有可能仍然會比較濕滑，提醒跑手特別留意，按根據實際情況調整比賽裝備。



▼2023年2月12日 渣打馬拉松天氣又濕又熱跑手發揮或受影響▼



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周日北風會增強 氣溫顯著下降

天文台科學主任在網頁專欄「天氣隨筆」撰文《迎「鋒」而上：備戰亦備寒》，指出冷鋒於周末橫過華南後，會有較強、較深厚的冷空氣將逐步南侵，而比賽當日北風會增強，令本港氣溫顯著下降。根據九天天氣預報，天文台預測周日清晨市區低至15度，較周六日間最高26度，下降11度。

去年2月初的渣打馬拉松比賽，天氣非常潮濕及有霧，天文台指給參賽選手帶來一些挑戰。周六晚至周日早上冷鋒過境時，同時會為沿岸地區帶來一兩陣雨，天文台表示，若雨勢持續，比賽當日早上的路面有可能仍然會比較濕滑，各位跑手要特別留意，建議密切關注天文台最新的天氣預測，並根據實際情況調整比賽裝備。

▼2023年2月12日 渣打馬拉松跑手在潮濕有霧天氣下競賽▼



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天文台表示，冷鋒帶來的首輪降溫雖然顯著，但星期日的天氣未算寒冷。然而隨後的強烈冬季季候風會把華南以至華中的冷空氣不斷往南推送，隨後兩三日天氣會逐步轉冷，預料本港最低氣溫可降至11度或以下，天文台預測下周三（24日）跌穿10度水平，市區料低見9度。

天文台未來9天的天氣預測，周日（21日）的渣打馬拉松氣溫會跌至最低15度，與周六日間相差達11度。（天文台官網截圖）

粵北可能出現雨雪 陰雨天氣持續將更冷

天文台指具體有多冷現時仍言之尚早，因為各大全球電腦模式對氣溫的跌幅仍有分歧，而且還要視乎降雨這一大變數。綜觀現時各大電腦模式的模擬結果，在冷空氣南侵的同時，高空擾動亦會為華南廣泛地區帶來有雨的天氣，粵北甚至可能出現雨雪。假如屆時珠三角一帶的陰雨天氣持續，本港的氣溫有可能比現時預期的更低。

天文台指，各大全球電腦對氣溫的跌幅仍有分歧。（天文台官網截圖）

冷空氣源自遠在西伯利亞的「阻塞高壓」

天文台表示，天氣隨筆《寒潮過三關》提及過，當高空的西風槽軸呈西南、東北走向及有向南伸跡象，地面相關的冷空氣一般都可以向南長驅直進。這次「大寒」前後的冷空氣，可溯源自遠在西伯利亞的「阻塞高壓」，屬於大型天氣系統，緩慢移動或幾乎停留不動。不同地區在其支配下，可以持續多天出現地區性的乾燥、下雨、降雪或寒冷天氣。

▼2023年2月12日 渣打馬拉松濕熱天氣下作賽不少跑手衝線露疲態▼

