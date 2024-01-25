天文台料下周回升至23度　過年前或再凍過　隨時貼近寒冷水平

天文台預報指，受冬季季候風影響，今明兩日廣東沿岸仍然寒冷，明日（26日）市區最低氣溫料為攝氏12度，隨著季候風在周末期間緩和，本港屆時亦逐步回暖，至下周五（2日）回升至最高的23度。不過和暖天氣未必持續到過年，天文台延伸預報顯示，過年前香港氣溫有機會再急轉跌。



截至上午11時半，寒冷天氣警告及紅色火災危險警告現正生效。天文台天氣報告指，今日（25日）大致多雲及乾燥。下午短暫時間有陽光。氣溫介乎9度至15度。天文台展望明早仍然寒冷，日間部分時間有陽光，明日氣溫料為12度至18度，周末期間氣溫回升至最高的19度，但早晚仍然清涼。

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天文台料下周初至中期華南有幾陣雨

天文台指，受冬季季候風影響，明日廣東沿岸仍然寒冷。同時，覆蓋華南的雲帶會稍為轉薄。隨著季候風在週末期間緩和，廣東地區日間氣溫稍為回升，但早晚清涼。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初至中期影響華南，該區有幾陣雨。而高空擾動會在下周後期，為華南帶來不穩定天氣，該區可能有雷暴。

天文台料明日最低氣溫為12度。（天文台官網截圖）

據九天天預報顯示，本港氣溫下周料逐步回升，至下周五（2日），氣溫料介乎19度至23度。

不過，天氣回暖有可能只是短暫，因天文台的延伸預報顯示，本港氣溫有機會在下周末之後呈下跌趨勢，最新預測年廿九（2月8日）當天，香港最低氣溫觸及13度的機率為20%，貼近12度寒冷天氣水平。

延伸預報顯示，過年前氣溫有機會再轉跌。（天文台官網截圖）

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