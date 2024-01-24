天文台發霜凍警告　料明早分區4度　下周回升至23度坐氣溫過山車

天文台於下午4時半發出霜凍警告。天氣報告指，受冬季季候風影響，未來一兩日廣東沿岸仍然寒冷，明日（24日）市區最低氣溫繼續維持單位數，只有9度，新界地區再低幾度，其中打鼓嶺明日清晨7時預料只有4度。不過隨著季候風在周末期間緩和，香港氣溫亦回升，預料下周五（2日），市區氣溫將回升至23度。



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天文台料明日市區最低氣溫9度

截至今日下午4時半，紅色火災危險警告、寒冷天氣警告及霜凍警告正生效。天文台指，受冬季季候風影響，未來一兩日廣東沿岸仍然寒冷。天文台預料，香港明日（25日）氣溫介乎9度至15度，大致多雲及乾燥。早上寒冷。日間短暫時間有陽光。

天文台料周末起本港回暖。（天文台官網截圖）

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根據天文台分區預測顯示，明日清晨6時，大埔、上水等新界地區預料只有6度，打鼓嶺料低見4度。

明日清晨6時，打鼓嶺料低見4度。（天文台官網截圖）

天文台預報本周末開始回暖

隨著季候風在周末期間緩和，該區氣溫稍為回升。天文台料本周六（27日）將回暖，氣溫料介乎15度至18度。隨後幾天氣料繼續暖，至下周五（2日）市區最高氣溫將回升至23度，不過受高空擾動影響，屆時或有幾陣驟雨。

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