天文台預告農曆年前急降溫　初二最低13度　維港煙花匯演凍住睇

天文台天氣報告｜潮濕有霧的天氣今日（2日）繼續影響本港。天文台預告，農曆新年前有幾陣雨，持續潮濕，預料季候風補充會在下周中期至後期影響廣東沿岸，本港年廿八（7日）氣溫顯著下降，年廿九（8日）市區氣溫更一夜跌攝氏6度。據最新天氣預報指，年初一（10日）低見12度，年初二（11日）新年煙花匯演當日，最低氣溫仍貼近寒冷天氣水平，僅13度。



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天文台：橫瀾島能見度200米以下

天文台指，廣東沿岸風勢微弱，潮濕有霧。橫瀾島今早能見度曾降至200米以下。此外，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流，會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸。

本港今日部分時間有陽光，早上沿岸有幾陣霧。下午天氣溫暖。吹微風，稍後轉吹和緩東風，風勢間中清勁，有一兩陣微雨，氣溫介乎19度至25度，相對濕度介乎80%至100%。展望明日（3日）風勢較大。星期日仍然潮濕。隨後一兩日天氣稍涼。農曆新年前有幾陣雨，氣溫顯著下降。

▼2月1日 街上朦朧一片▼



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天文台：季候風下周中期抵達廣東

天文台指，一股清勁的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸。現時影響華南北部的低壓槽會發展為一道冷鋒，並會在星期日晚至星期一早上橫過沿岸地區，該區有驟雨及可能有雷暴。

受冷鋒相關的東北季候風影響，隨後一兩日廣東天氣稍涼。預料季候風補充會在下周中期至後期影響廣東沿岸，該區逐步轉冷及有幾陣雨。

天文台料大年初一氣溫低見12度。（天文台官網截圖）

天文台預料，本港氣溫將於年廿八起降溫，氣溫或跌至16度至19度；年廿九（8日）氣溫料急跌至最低的13度，與前一日最高氣溫相比，一夜跌了6度。

天文台預計，年廿八本港氣溫開始下降。（香港01製圖）

天文台料年三十 最低僅11度

年三十團年當日，氣溫料進一步下降，介乎11度至14度；至於大年初一，天文台預計當日氣溫為11度至14度。

農曆新年煙花匯演會在年初二（11日）再現維港上空，天文台預計，當日氣溫雖稍稍回升，不過最低溫仍貼近寒冷天氣水平，僅13度。

值得留意，今年年初二煙花匯演，是自2019年後首次復辦農曆新年煙花匯演。今次匯演歷時23分鐘，合共發放23,888枚煙花，將展現多個特色煙花圖案，包括第二幕放出「金色8字」及「紅色8字變爆裂」與第六幕的「笑臉」及「雙紅心」造型煙花等。

▼2024年煙花匯演八幕煙花效果圖▼



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