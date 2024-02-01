天文台指今濕度100%　年廿九急跌7度　年初一11度農曆年凍住過

天文台天氣報告｜一股潮濕的海洋氣流會在今明兩日影響廣東沿岸，大家走上街不難見到朦朧一片景象，天文台指今日（1日）相對濕度最高100%，未來一連八天料有雨。



預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，華南將逐步轉冷及有幾陣雨。天文台預計，香港氣溫將於年廿八（7日）起降溫，年廿九更一夜跌攝氏7度。最新預測指，年初一氣溫料介乎11度至16度。



天文台：橫瀾島能見度僅100米

一股潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南。本港今早沿岸有霧，橫瀾島的能見度維持在100米左右。

天文台天氣報告指，今日大致多雲。早晚有霧及一兩陣微雨，下午部分時間有陽光，吹微風，相對濕度介乎75%至100%。展望明日（2日）潮濕有霧，日間溫暖。星期六風勢較大。下周初仍然潮濕。農曆新年前氣溫顯著下降。

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天文台料低壓槽影響 下周華南天氣不穩

天文台指，一股潮濕的海洋氣流會在明日繼續影響廣東沿岸。受偏東氣流影響，星期六中國東南沿岸風勢較大。而一道低壓槽會在下周初為華南帶來不穩定天氣。同時，一股東北季候風會為該區帶來稍涼的天氣。預料季候風補充會在下周中期抵達廣東沿岸，該區逐步轉冷及有幾陣雨。

天文台料，大年初一低見11度。（天文台官網截圖）

天文台預料，本港氣溫將於年廿八（7日）起降溫，氣溫將跌至16度至20度；年廿九（8日）氣溫料急跌至最低的13度，與前一日最高氣溫相比，意味一夜跌了7度。至於大年初一，天文台預計當日氣溫為11度至16度，吹北風4級，早晚寒冷，大家要有心理準備過一個寒冷的農曆新年。

天文台預料大年初一最低溫僅11度。（《香港01》製圖）

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