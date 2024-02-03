天文台料年三十度低見11度　初三赤口回暖　農曆新年天氣一文看

天文台天氣報告｜天文台指，季候風補充會在下周中期至後期影響廣東沿岸，香港在過年前將急降溫，年廿九（8日）市區氣溫預料一夜跌7度，年三十更跌至11度的寒冷水平。最新預測顯示，年初三（12日）赤口當天回暖，氣溫料介乎14度至20度。



不少市民都趁過年前外出選購年花。（資料圖片）

天文台指，位於華南北部的一道冷鋒正緩慢向南移動。本港今日大致多雲。初時有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東風，氣溫介乎17度至20度，相對濕度介乎80%至95%。展望明日（4日）較為溫暖潮濕。星期一（5日）稍涼。農曆新年前有幾陣雨，氣溫逐步下降。

天文台：季候風補充下周中影響廣東沿岸

天文台指，位於華南北部的一道冷鋒會在星期日晚至星期一早上，橫過沿岸地區並帶來驟雨，廣東內陸可能有雷暴。受冷鋒相關的東北季候風影響，隨後一兩日廣東天氣稍涼。預料季候風補充會在下周中至後期影響廣東沿岸，該區逐步轉冷及有幾陣雨。

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天文台預料，年廿九（8日）氣溫料急跌至最低的12度，與前一日最高氣溫19度相比，一夜跌了7度。年三十團年當日，氣溫料進一步下降，介乎11度至14度。

天文台料年三十本港低見11度。（天文台官網截圖）

天文台：年初一初時有一兩陣微雨

受較乾燥的大陸氣流影響，農曆新年假期華南沿岸天色逐漸好轉。大年初一預料早晚寒冷。大致多雲。初時有一兩陣微雨，當日氣溫料為12度至16度。

天文台料本港氣溫將於初三回升。（《香港01》製圖）

農曆新年煙花匯演會在年初二（11日）再現維港上空，天文台預計，當日氣溫雖稍稍回升，不過最低溫仍貼近寒冷天氣水平，僅13度。年初三赤口當天，天文台料氣溫回升，介乎14度至20度。

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