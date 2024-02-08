天文台寒冷天氣警告生效　料年三十續凍　市區11度分區低見8度

天文台｜寒冷天氣警告正在生效，天文台指，東北季候風會在未來一兩日持續為華南沿岸帶來寒冷的天氣，香港明日（9日）年三十預料繼續寒冷，市區最低氣溫只有11度，分區低見8度。大年初一（10日）氣溫雖稍稍回升，但最低溫仍維持12度的寒冷水平，預料至下周初，本港天氣才漸見回暖。



天文台指，東北季候風會在未來一兩日，持續為華南沿岸帶來寒冷的天氣。受乾燥的大陸氣流影響，農曆新年假期華南天色普遍晴朗，日夜溫差較大。預料一股較潮濕的偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區有薄霧。

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天文台料下周初香港天氣漸回暖。（天文台官網截圖）

天文台：明日清晨大埔、上水料9度

天文台指今日（8日）天氣寒冷。密雲，有幾陣雨。吹和緩偏北風，風勢間中清勁，氣溫介乎11度至15度。展望明日年三十天氣寒冷，以及有一兩陣雨，氣溫介乎11度至14度。根據分區預測顯示，天文台料明日清晨7時，新界多區氣溫跌穿雙位數，大埔、上水料為9度，打鼓嶺有可能低見8度。

天文台料明早分區低見8度。（天文台官網截圖）

本港天氣預料下周一（12日）回暖，最高氣溫重回19度水平；星期三（14日）情人節當天，料部分時間有陽光，氣溫介乎17度至22度。

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