天文台預報周四顯著轉冷　年三十料低見11度　分區或跌穿雙位數

天文台天氣報告指，一股東北季候風補充會在明日（7日）年廿八晚抵達華南沿岸，隨後兩三日香港急降溫。天文台預計，本港星期四（8日）年廿九顯著轉冷，市區氣溫跌至最低攝氏12度，年三十（9日）最低溫進一步跌至11度，個別新界地區氣溫更有可能跌穿雙位數。



天文台預報周四顯著轉冷，（天文台官網截圖）

天文台：東北季候風補充明抵達

天文台指，一股東北季候風補充會在明晚抵達華南沿岸地區，同時受一道廣闊雲雨帶影響，隨後兩三日該區天氣寒冷。一股乾燥的大陸氣流會在農曆新年假期為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間氣溫回升，日夜溫差較大。

天文台指今日（6日）大致多雲，部分時間天色明朗。今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風，氣溫介乎17度至20度。

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天文台預計，年三十清晨7時，個別新界地區跌穿雙位數，（天文台官網截圖）

展望未來一兩日本港有幾陣雨，年廿九顯著轉冷，最低氣溫跌至12度，較年廿八最高19度相比，一夜跌了7度。天文台預料年三十，氣溫進一步下降，介乎11度至15度，分區氣溫顯示，當日清晨7時大部分新界地區氣溫約11度，打鼓嶺更有可能低見9度。

天文台料情人節最高21度

本港天氣預料於下周一（12日）回暖，最高氣溫重回19度水平；星期三（14日）情人節當天，料部分時間有陽光，氣溫介乎16度至21度。

天文台料下周初起氣溫逐步回升，（《香港01》製圖）

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