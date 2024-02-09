天文台預報初一續凍最低12度　下周氣溫回升　隔星期或再降溫

天文台天氣報告｜今日（9日）是年三十，截至上午11時半，寒冷天氣警告正生效，天文台指今日市區最低氣溫為攝氏11度；預料明日（10日）繼續寒冷，最低溫維持12度的寒冷水平。隨後幾日預料天氣將回暖，至下周四（15日）年初六，香港最高氣溫或回升至23度。



不過，和暖的天氣有機會屬短暫，因天文台延伸預報顯示，2月20日起本港氣溫有機會呈下跌趨勢，隔星期最低溫有機會降至14度。



天文台指，東北季候風會在明日繼續為華南帶來寒冷的天氣。隨著乾燥的大陸氣流在農曆新年假期影響廣東，該區天色普遍晴朗，日夜溫差較大。預料一股較潮濕的偏東氣流會在下周中後期影響廣東沿岸，該區有薄霧。

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天文台料年初一最低氣溫為12度。（天文台官網截圖）

天文台：初六氣溫回升至23度

天文台指，今日（9日）天氣寒冷。大致多雲及有一兩陣雨。吹和緩北至東北風，氣溫介乎11度至14度。預料明日（10日）年初一早上仍然寒冷，農曆新年假期部分時間有陽光及乾燥，日間氣溫逐步回升，至下周四，即年初六當天，香港最高氣溫料回升至23度。

延伸預報顯示，隔星期後本港氣溫有機會下降。（天文台官網截圖）

和暖的天氣或者只會持續至下周末。天文台延伸預報顯示，2月20日起本港氣溫有機會呈下跌趨勢，最低氣溫2月22日進一步下跌至14度機會率達40%。

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