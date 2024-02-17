天文台料回南天一連5日濕度100%　下周五季候風殺到　一夜跌8度

天文台指，受海洋氣流影響，未來數日廣東沿岸地區潮濕有霧，預料下周一（19日）起本港將轉吹東南風，或一連五日經歷潮濕的日子，相對濕度最高達100%，回南天到，家中的抽濕機又是時候出動。



另外，一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區氣溫下降，預料本港下周五（22日）一夜跌攝氏8度。至2月26日星期一，最低氣溫料進一步跌至15度。



▼2月15日 年初六上水和暖▼



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天文台：未來數日廣東沿岸潮濕有霧

天文台指，受海洋氣流影響，未來數日廣東沿岸地區潮濕有霧，日間相當溫暖。一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區氣溫下降。

▼2月13日年初四 山頂公園櫻花開花▼



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天文台料下周後期香港氣溫將下降。（天文台官網截圖）

天文台指，今日（16日）大致多雲，下午短暫時間有陽光。今晚有一兩陣微雨。吹和緩東風，初時離岸風勢清勁，氣溫介乎18度至21度。

展望下周一起本港轉吹東南風，潮濕有霧，一連五天料迎來回南天，相對濕度料最高達100%。

不過，本港下周後期氣溫將急降。天文台預料，下周五最低氣溫料為18度，與前一日最高溫26度相比，一夜跌了8度。隨後幾日氣溫進一步下跌，預料2月26日星期一最低氣溫僅15度。

▼2月13日年初四 山頂公園郁李開花▼



▼2月12日年初三 天水圍公園櫻花盛開▼

