天文台料下周四急降溫　一夜跌8度　元宵節低見14度或現倒春寒？

天文台天氣報告｜本港近日天氣回暖，天文台預料，今日（15日）市區氣溫高達攝氏27度，下午新界分區更可能高見30度。不過，隨著另一股東北季候風會或在下周中後期抵達華南，屆時氣溫將明顯下降。天文台預料本港下周四（21日）一夜跌8度。



至2月24日元宵節當天，天文台料最低氣溫14度。天文台延伸預報顯示，元宵節隨後幾天，本港氣溫更有機會跌至寒冷水平，或現「倒春寒」。



▼2月13日年初四 山頂公園櫻花開花▼



+ 15

天文台指，隨著東北季候風緩和，廣東沿岸今日日間相當溫暖。而一股季候風補充會在周末影響華南。受溫暖潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸有霧。預料另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，該區氣溫下降。

天文台預料，今午新界多區高見30度。（天文台官網截圖）

天文台指，今日（15日）大致天晴。局部地區能見度較低。日間相當溫暖，吹微風，氣溫介乎19度至27度。根據分區預測顯示，今日下午3時，上水、打鼓嶺等新界地區氣溫料高達30度。

天文台料下周本港氣溫呈下降趨勢。（天文台官網截圖）

天文台料下周四一夜跌8度

不過，本港下周有機會告別溫暖天氣，因天文台預料，一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，該區氣溫下降。

天文台預料，下周四起開始降溫，最低氣溫或見18度，與前一日最高溫26度相比，一夜跌了8度。隨後幾日氣溫進一步下跌，2月24日星期日元宵節當天，料跌至最低14度。

▼2月13日年初四 山頂公園郁李開花▼



4月仍有機會經歷寒冷天氣

古時農民以立春作為春天的開始，不過這時候的北方冷空氣依然活躍，而冷空氣南下有不同路徑，當路徑較為偏南時，便會為香港降溫，稱為「倒春寒」。

事實上，香港的2月及3月仍有機會跌至寒冷水平，據天文台數據顯示，2月及3月的寒冷天氣平均日數，分別為7.43日及2.31日。即使去到4月，香港也有機會經歷低溫日子，例如1996年4月，本港就經歷了兩天寒冷天氣。

據天文台延伸預報顯示，2月25日星期日最低氣溫11度的機會率為40%，意味屆時「倒春寒」或來臨。

▼2月12日年初三 天水圍公園櫻花盛開▼

