天文台｜季候風下周後期殺到氣溫降　一區域或跌至12度寒冷水平

天文台天氣報告指，一股季候風補充料在下周後期抵達華南，本港下周後期將降溫。據最新預測顯示，天文台料下周五（3月1日）、下周六（3月2日）市區最低氣溫均為攝氏16度。根據分區預測顯示，下周六個別新界地區清晨氣溫，打鼓嶺在3月頭可能降至12度寒冷水平。



明日（24日）正月十五元宵節，天文台預測早上清涼，氣溫介乎17至20度，大致多雲，早晚有一兩陣微雨及薄霧，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。



天文台料下周六個別新界地區氣溫達12度寒冷水平。（天文台官網截圖）

▼2月21日 天文台錄得下午大部分地區有攝氏28度高溫▼



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天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在周末及下周初至中期為華南沿岸帶來稍涼的天氣。同時，一道廣闊雲帶覆蓋華南。

天文台料，下周末本港氣溫降。（天文台官網截圖）

天文台指，本港今日（23日）大致多雲，早晚有一兩陣微雨及薄霧。展望明早（24日）清涼，市區最低氣溫約17度，新界再低一兩度，日間最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。

▼2月15日 年初六上水和暖▼



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預料一股季候風補充會在下周後期抵達華南。天文台料下周後期氣溫下降，下周五、下周六最低氣溫均為16度。根據分區預測顯示，下周六上午7時，大埔、上水、石崗等新界地區氣溫，有機會降至13度，打鼓嶺屆時或低見12度寒冷水平。