天文台總部下午氣溫達27.8度　第3暖二月天　新界西一處錄32.3度

農曆新年期間本港天氣持續回暖，今日（21日）下午大部份地區氣溫升至約攝氏28度或更高。天文台總部下午錄得27.8度，為第3暖的二月天；流浮山於中午時分更錄得32.3度的高溫，上水於下午約2時錄得31.5度。



2月21日各氣象站錄得的最高氣溫，甚中流浮山達到32.3度。（天文台圖片)

▼2月21日 天文台錄得下午大部分地區有攝氏28度高溫▼



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2009年2月錄得最暖二月天28.3度

根據天文台紀錄，自1884年以來，2月錄得最高氣溫在2009年錄得，達28.3度；其次是2020年的2月，錄得28.1度，皆是在千禧年後破紀錄。之後就要追溯至1953年1973年，該年的2月均錄得最高27.8度的高溫，即與今日相同，故今日也為第3暖二月天。

流浮山及上水今日錄得30度以上，前者最高32.3度，後者則31.5度，濕地公園也錄得30.4。打鼓嶺、大隴及大美督都近30度；深水埗及九龍城也升至30度或以上。

二月最高月氣溫的排行（1884年 - 2023年）。（香港天文台截圖）

根據天文台網頁的全球氣候變化分析，在最近的四個年代，每一個都較1850年以來任何一個年代溫暖，2011至2020年全球表面溫度，較1850至1900年高出攝氏1.09度，而自1970年後，全球表面溫度的上升速度，較過去最少2000年以來任何一個50年期都要快。

而氣象學家警告，如果全球氣溫上升超過攝氏2度，則面臨極端熱浪的人數將比現時增逾1倍、面臨水資源短缺的人數或將增加2.5億。同時，極端天氣亦會更頻繁發生、威力更大。

九天天氣預報顯示，本周六（24日）元宵節氣溫介18至221度。(天文台圖片)

東北季候風南下 元宵節市區氣溫最低18度

天文台料溫暖潮濕的海洋氣流會在明日繼續影響廣東沿岸地區，而東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區氣溫稍為下降。根據天文台未來九天天氣預報，明天（22日）最高氣溫為26度，本周六（24日)元宵節氣溫則會回落至介乎18度至21度，且大致多雲，早晚可能會有微雨。