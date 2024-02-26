天文台預報本周後期冷鋒到　料周五一夜跌9度　周六分區低見10度

天文台天氣報告指，一股冷鋒將於周末橫過廣東，屆時本港氣溫下降。據最新預測顯示，天文台料星期五（3月1日）市區氣溫一夜跌9度，有機會現「倒春寒」；周六（3月2日）最低氣溫僅14度，根據分區預測顯示，當日上午個別新界地區氣溫有機會降至10度，氣溫到下周初才會回升。



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天文台料周末廣東氣溫顯著下降

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在未來一兩日為廣東沿岸帶來較涼的天氣。隨著季候風緩和，星期四（29日）該區氣溫回升。預料一道冷鋒會在隨後一兩日橫過廣東，該區氣溫顯著下降。而一股偏南氣流會在下周初為華南帶來驟雨。

天文台料本周後期氣溫下降。（天文台官網截圖）

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天文台指，今日（26日）大致多雲，早晚清涼及有一兩陣微雨，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁，氣溫介乎16度至20度。展望未來一兩日風勢較大，天氣較涼。

天文台料星期六降溫 多區跌至12度寒冷水平

天文台料星期四（29日）氣溫回升，接近周末再度轉涼。天文台預料，本周五最低氣溫約15度，與前一日最高溫的24度相比，意味一夜跌了9度；星期六氣溫料進一步下降，最低氣溫僅14度，根據分區預測顯示，當日上午8時，大埔、上水、西貢等新界地區，有機會降溫至12度寒冷水平，打鼓嶺屆時更有機會低見10度。

天文台料周六分區低見10度。（天文台官網截圖）

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