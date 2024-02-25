倒春寒｜天文台料2月29日冬季最後一日24度　3月1日春季首日低9度

天文台指一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來清涼的天氣，同時會有一道廣闊雲帶覆蓋華南，料一股季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，該區氣溫下降。



本周四是四年才有一日的2月29日，按天文台區分為冬季最後一日，料市區日間升至攝氏24度（以天文台總部氣溫），之後季候風補充將推低氣溫，到3月1日春季首日晚上降至15度，一日間跌9度，正是「倒春寒」。



今日（25日）下午部分時間天色明朗，晚上大致多雲，天氣清涼。（資料圖片/廖雁雄攝）

天文台今日下午4時半更新九天天氣預報，料未來一周乍暖還寒。（天文台圖片）

昂坪最低氣溫達8.4度

天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸地區。本港地區今日（25日）下午部分時間天色明朗，晚上大致多雲，天氣清涼，吹和緩北至東北風；展望未來兩三日風勢較大，有一兩陣微雨，天氣仍然較涼。

本港今早大部分地區最低氣溫為15度以下，當中昂坪最低氣溫更達8.4度，大老山也只有8.5度。

今日（25日）各區最低氣溫。（天文台網站截圖）

市區周五降至15度 下周二回暖26度

天文台指，一股清勁至強風程度的東北季候風會在未來兩三日為廣東沿岸帶來清涼的天氣，同時會有一道廣闊雲帶覆蓋華南，料一股季候風補充會在本周後期抵達華南沿岸，該區氣溫下降。

天文台預料，未來七日最低氣溫皆維持至20度或以下，當中周五（3月1日）將比前一日（星期四，2月29日）的24度，下跌9度，當天最低氣溫為15度，初時會有有一兩陣雨及薄霧；周六（3月2日）亦持續下降至最低氣溫14度。不過，天文台料下周二（5日）天氣開始回暖，最高氣溫達26度，並會有幾陣驟雨。