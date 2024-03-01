市區晚上跌穿11度、大帽山1.8度　天文台再下調周六預測至9度

天文台天氣報告｜寒冷天氣警告仍然生效，在今晚（1日）7時許，市區（天文台總部）氣溫跌穿攝氏11度，朝10度邊緣下降，打破2018年3月錄得11.1度低溫，成近8年最冷3月天。



天文台8時發出特別天氣提示，指高地氣溫顯著較低，並可能結冰，提醒市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。



天文台指受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，明日（2日，星期六）華南沿岸天氣仍然寒冷及有一兩陣雨。因應晚上氣溫變動，天文台晚上7時50分下調明日市區（天文台總部）預測，由最低10度變9度，是今日下午4時半修訂後，第二度下調預測。按照天文台預測，將打破2016年3月錄得的最低溫10度紀錄，成為2010年錄得8.1度後，近14年最冷3月天。



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市區晚上降至約10度 大帽山跌穿2度

天文台指，今日（1日）大致多雲，今晚及明早有一兩陣雨，天氣寒冷，市區最低氣溫約10度，新界再低一兩度，而高地氣溫顯著較低。

入夜後市區氣溫持續下降，到7時半後氣溫降至11度以下，在7時半低見10.6度，到近8時再降至10.4度。大帽山也降至1.8度，昂坪及大老山低見5度。

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天文台發特別天氣提示：高地氣溫較低並可能結冰

天文台晚上8時發出特別天氣提示，指受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，本港今晚及明早有幾陣雨，市區天氣寒冷，新界嚴寒，再低一兩度，而高地氣溫顯著較低，並可能結冰。市民、駕駛人士及騎單車者需提防路滑帶來的危險，注意保暖，並關顧長者及慢性病患者。

天文台晚上7時50分更新九天天氣預報，預測明日市區最低溫僅9度。（天文台官網截圖）

天文台下午4時半更新九天天氣預報，指東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，明日（2日）華南沿岸天氣仍然寒冷及有一兩陣雨，市區氣溫料介乎10度至15度，下限較今早11時半的預報再低2度。翻查天文台數據，香港的3月較少錄得如此低溫，最後一次3月市區錄得10度，已要數到2016年。

不過愈夜愈凍，天文台於晚上7時50分再修訂九天天氣預報，預測明日市區最低9度，日間回升至15度。

天文台下午4時半更新九天天氣預報，預測明日市區最低溫僅10度。（天文台官網截圖）

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打鼓嶺明早料僅6度

根據分區氣溫預測，明日清晨6時，石崗、上水等新界多區氣溫僅10度，打鼓嶺僅6度；市區最凍反而要到早上8時，料天文台降至10度。

下周二驚蟄「打小人」回升至最高26度

吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風。明晚轉吹東至東北風。展望星期日（3日）早上相當清涼。隨後一兩日氣溫逐步回升，天氣較為潮濕，日間溫暖。下周二（5日）二十四節氣驚蟄「打小人」回升至最高26度。

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天文台指，季候風會在星期一及星期二逐漸被一股較潮濕的偏南氣流取代，廣東沿岸地區有薄霧，日間溫暖。預料另一股東北季候風會在下周中後期影響廣東，該區氣溫稍為下降。