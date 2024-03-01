倒春寒｜今早新界多區12度　寒冷天氣警告續生效　明日最低12度

本港迎來「倒春寒」，天文台在昨午（2月29日）發出寒冷天氣警告，今晨（3月1日）繼續生效。天文台指出，受東北季候風影響，廣東沿岸地區天氣寒冷。今早本港新界多處地區氣溫下降至12度，較昨早低5至6度。此外，一道廣闊雲雨帶正覆蓋華南。天文台預測，本港今日早上寒冷，多雲，有一兩陣雨。日間最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。



圖為截至3月1日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

截至今晨5時50分，市區氣溫普遍在13、14度左右，天文台總部錄得14.6度，深水埗為13.6度、觀塘13.9度，全港最低溫為昂坪的6.5度。新界多區約12度，上水為11.8度、大埔12.2度，北區打鼓嶺為11.7度。

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天文台籲注意保暖 關注獨居長者

天文台在下午4時20分發出寒冷天氣警告，呼籲市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，避免長時間置身在寒風中，並關注獨居的長者或慢性病患者，使用暖爐、暖風機及舊式氣體燃料熱水爐時，應注意安全。

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下周初氣溫回升 中後期再受季候風影響

天文台指出，受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，今、明兩日華南沿岸天氣寒冷及有幾陣雨。季候風會在下周初逐漸被一股較潮濕的偏南氣流取代，廣東沿岸地區有薄霧，天氣溫暖。預料另一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。

天文台展望，明日（2日）仍然寒冷。星期日（3日）早上相當清涼。隨後一兩日氣溫逐步回升，有幾陣驟雨。

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連日多雲有陣雨 驚蟄短暫時間有陽光

天文台九天天氣預報顯示，包括今日在內，至下周六（9日）均有驟雨或一兩陣微雨，除下周二驚蟄（5日）短暫時間有陽光，均連日多雲。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月1日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日（3月2日）介乎12至16度，早上寒冷，初時有幾陣雨。下周日（3日）介乎14至19度，有一兩陣微雨。下周一（4日）會回升至最高23度、最低18度，晚上沿岸有薄霧。下周二（5日）最高料有26度，最低21度，短暫時間有陽光。下周三（6日）稍為回落至19至23度。下周四（7日）再跌至17至21度之間。但下周五（8日）會回升至18至22度；下周六（9日）升至19至23度。