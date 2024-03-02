天文台錄市區9.6度大帽山近零度　近14年最冷3月天　回暖等這時候

天文台天氣報告指，受東北季候風及一道廣闊雲雨帶影響，今日（2日）華南沿岸天氣仍然寒冷及有幾陣雨，位於尖沙咀的天文台總部，最低氣溫曾錄9.6度，也是近14年最冷3月天，部分新界地區清晨時份氣溫跌穿雙位數，位於大帽山的監察站，清晨6時許低見0.7度，預計回暖要等到下周初。



大帽山今早未見結冰情況。（李家傑攝）

天文台料今有幾陣雨

截至今日上午11時半，寒冷天氣警告仍然生效。天文台表示，今日大致多雲，早上寒冷及有幾陣雨。吹和緩至清勁北風，初時離岸間中吹強風，晚上轉吹東至東北風，氣溫介乎9度至14度。

大帽山今日清晨曾錄得0.7度。（天文台官網截圖）

據資料顯示，位於尖沙咀的天文台總部，今日最低氣溫曾錄9.6度，打破2016年3月錄得的最低溫10度紀錄，成為2010年錄得8.1度後，近14年最冷3月天；位於大帽山的監察站，清晨6時許亦錄得0.7度。預計明日（3日）氣溫稍稍回升，不過最低氣溫仍維持13度，相當清涼。

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天文台料驚蟄回暖至25度

天文台指，現時為華南帶來寒冷天氣的東北季候風，會在星期一及星期二逐漸被一股較潮濕的偏南氣流取代，廣東沿岸地區有幾陣驟雨及薄霧，日間溫暖。

天文台料下周初本港回暖。（天文台官網截圖）

下周二（5日）為二十四節氣中的驚蟄，當日最高氣溫料升至最高的25度，想趁當日「打小人」的朋友要注意，因天文台預測當日有一兩陣驟雨，出門記得帶傘。

天文台料另一股東北季候風會在星期三抵達廣東，下周後期沿岸地區風勢較大，氣溫稍為下降。

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