天文台指驚蟄潮濕　料周三濕度達100%　季候風抵達一夜跌8度

天文台｜今日（5日）是二十四節氣當中的驚蟄，天文台指受一股潮濕的偏南氣流影響，廣東沿岸有霧及幾陣雨，日間溫暖，本港今日市區氣溫料介乎攝氏22度至26度，相對濕度高達100%。展望明日（6日）最高相對濕度繼續達100%。隨著一股東北季候風會在明日逐漸影響華南沿岸，本港氣溫料跌8度。



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今日是二十四節氣當中的驚蟄，代表冬眠中的動物被春雷驚醒，重新活動，萬物甦醒。這段時期華中及華南地區氣溫一般會回暖，雨水增多，但間中仍有較涼空氣南下，天氣乍暖還寒。天文台指，今日天氣潮濕，短暫時間有陽光及溫暖，氣溫介乎22度至26度。

天文台預料下周初天氣不穩

天文台預料，今晚大致多雲，有薄霧及一兩陣微雨。吹和緩偏南風，初時高地間中吹強風。展望明日初時仍然潮濕，相對濕度高達100%，稍後轉吹偏北風，氣溫開始下降，最低氣溫將跌至16度，與今日最高氣溫24度相比，意味一夜跌8度。

天文台指，一股東北季候風會在明日逐漸影響華南沿岸，隨後數日該區風勢頗大，天氣清涼，預料高空擾動會在下周初至中期為廣東帶來不穩定天氣。

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