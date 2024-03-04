驚蟄打小人｜天文台預測周二潮濕溫暖25度　氣溫周四起重回1字頭

【天文台天氣預報／驚蟄／打小人】天文台預測受一股潮濕的偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸有薄霧及幾陣雨，明日（5日）是二十四節氣的驚蟄，早晚有薄霧及一兩陣雨，相對濕度高達95%，日間溫暖，氣溫最高25度。



一股清勁至強風程度的東北季候風，會在本周三（6日）抵達華南沿岸，隨後數日天氣清涼，本周四（7日）一夜跌7度，最低氣溫維持預測在17度，但隨後三天的周五至周日，最低氣溫更降至16度，其中在分區氣溫顯示周日（10日）在新界北有多處會低見14度，包括流浮山、石崗和打鼓嶺。



天文台表示，受一股潮濕的偏南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸有薄霧及幾陣雨，日間溫暖，下午2時的溫度為21度，相對濕度88%。

現時影響廣東沿岸地區的東北季候風，正逐漸被一股潮濕的偏南氣流取代。同時，一道雲帶為該區帶來有雨的天氣。

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天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風，會在星期三（6日）抵達華南沿岸，隨後數日該區天氣清涼。又預料，高空擾動會在下周初為廣東帶來不穩定天氣，下周日及周一（10及11日）會有幾陣雨。

今日天氣預測大致多雲，有一兩陣雨，部分地區有薄霧，下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日天氣潮濕，日間溫暖，星期三稍後轉吹偏北風，氣溫開始下降，隨後兩三日早晚清涼。

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九日天氣預測，明日（5日）驚蟄氣溫介乎21至25度，相對濕度最高為95%，短暫時間有陽光，早晚有薄霧及一兩陣雨，日間溫暖。

周四（7日）起開始降溫，由周三（6日）最高的24度，一跌跌至17度，隨後周五至日（8至10日）氣溫介乎16度至18、19度左右，天氣多雲及清涼，並會有陣雨。

分區氣溫顯示周日（10日）在新界北有多處會低見14度，包括流浮山、石崗和打鼓嶺。