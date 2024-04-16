9歲畫家Andre Chu創作外星人　Taloha系列聯乘KIBO出環保再造鞋

政府近年大推垃圾回收概念，鼓勵廢料循環再造。本地環保品牌KIBO最近也推出一款與本地兒童藝術家合作生產的環保休閒鞋款。根據KIBO官網介紹，該公司銷售的部分收入，將會捐贈給人口販賣的受害者。今次的推出的鞋款，小畫家也會捐出部分收益給「母親的選擇」。

KIBO與9歲藝術家 Andre攜手合作的新款環保休閒鞋。

今次跟KIBO合作的藝術家Andre Chu年僅9歲，從小喜歡在家塗鴉和素描，他顯露天份後嘗試參加了一些比賽，曾獲香港青少年藝術公開賽2020銀牌、亞洲兒童才藝海洋保育繪畫比賽金獎及香港藝術中心塗鴉藝術比賽2023金獎。

今次Andre跟KIBO聯乘的作品是「Taloha星球外星生物」系列，小畫家稱這些外星人有超強能力，對抗宇宙邪惡，傳播正能量。KIBO則將這些外星生物印製在 Apple Kicks系列環保鞋上，對外公開銷售。

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據官網介紹，環保鞋由農場榨汁廢料、回收塑膠廢料，以及藻類和水松木等環保材料製成，碳排放量比牛皮平均減少 85%，比一般合成物料減少3倍，而且Apple Kicks皮革中無溶劑，符合美國農業部認證和善待動物組織的標準。