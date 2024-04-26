【生態攝影比賽】上載作品贏$3000獎金！更可製成別注版郵票！

作為香港主要的能源供應商之一，煤氣公司一直高度重視可持續發展，為喚起公眾對海陸空生態保育的關注，現正舉辦為期一個月的「捕捉野外大自然之傑作－生態攝影比賽」，以海、陸、空動物為主題，鼓勵大家用鏡頭記錄大自然最美一面。優勝者可以獲得豐富現金獎外，得獎作品更有機會被製成特別版郵票套裝，與煤氣公司攜手宣揚生物多樣性的重要。機會難逢，有興趣的朋友萬勿錯過！



多元渠道支持保育工作

是次生態攝影比賽分為成人組（18歲或以上）及青少年組（12至17歲），分別下設海陸空三個類別，每類別設有冠、亞、季軍及優異獎各一名。為鼓勵公眾參賽，煤氣公司將按獎金金額等額配對，捐款予指定非牟利團體，支持其環保工作，並將部分得獎作品製成特別版郵票套裝。煤氣公司亦有機會在今年中舉辦之公眾活動展出得獎作品，向大眾傳遞保育生態訊息。

比賽獎金非常豐富，冠軍每人可獲HK$3,000現金獎、亞軍每人可獲HK$2,000現金獎、季軍每人可獲HK$1,000現金獎、優異獎每人可獲HK$500現金獎。此外，比賽優勝者可獲邀參加生態攝影師大師班，增進攝影技巧。

「捕捉野外大自然之傑作－生態攝影比賽」

參賽期：即日起至5月6日

報名詳情：https://bit.ly/3QatMlN

煤氣公司一直注重環保，早於1967年已經全面「走煤」，並不斷優化生產，轉型為低碳能源供應商。全球正面對氣候變化的挑戰，由於海、陸、空三大交通運輸所產生的碳排放量十分龐大，煤氣公司積極從海、陸、空三大範疇，研發綠色潔淨能源，推動能源低碳轉型。煤氣公司集團環境、社會及管治總監 / 集團企業事務總監楊松坤表示，煤氣公司除了積極拓展智慧能源、轉廢為能等低碳業務，也透過多個渠道和舉措，包括避免在生物多樣性豐富的地區施工，以及為處於重要生態價值地點的發展項目進行評估，保育生物多樣性。煤氣公司集團環境、社會及管治總監 / 集團企業事務總監楊松坤表示：「生物多樣性與人類健康福祉息息相關，我們在繼續發展業務的同時，須多加保育自然資產，以維護及增加生物多樣性。」

煤氣公司集團環境、社會及管治總監 / 集團企業事務總監楊松坤，呼籲攝影愛好者參與是次比賽，讓公眾透過相片認識寶貴的自然生態

積極開拓海陸空綠色能源

近年，煤氣公司投入資源發展針對海、陸、空的綠色能源，包括船用燃料綠色甲醇、適合陸上運輸工具的氫能，以及供飛機使用的可持續航空燃料，以取替傳統高碳排放的能源，從而配合國家「雙碳」目標及香港特區政府發展綠色運輸的計劃。

陸運方面，為發展新能源應用方案，煤氣公司從貫通港九新界的管網中直接提取氫氣，並於去年在大埔廠房設置全港首個煤氣管網抽取氫氣系統，助力香港推動氫能應用。航空業方面，煤氣公司孵化的怡斯萊（EcoCeres, Inc.）將生物油脂轉化為氫化植物油（HVO）、可持續航空燃料（SAF）等生物燃料，再將其批量生產，從而幫助航空業實現低碳轉型。船運方面，利用環保原料生產的綠色甲醇燃料日益盛行，本港2023年《施政報告》亦表示政府會研究為本地船舶及遠洋船加注綠色甲醇的可行性，並建設相關設施和供應鏈。煤氣公司是目前內地唯一量產獲歐盟ISCC認證綠色甲醇的企業，通過生產綠色甲醇，供應予大型船隻，推動業界綠色轉型。